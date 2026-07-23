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Наближена до Трампа блогерка Лумер взяла інтерв’ю у Зеленського в Києві
Впливова американська блогерка Лора Лумер, наближена до лідера США Дональда Трампа, взяла розгорнуте інтерв'ю у Володимира Зеленського. Вона нещодавно прибула в Україну.
Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Анонс інтерв'ю
"Щойно я взяла інтерв’ю у президента Володимира Зеленського у Маріїнському палаці в Україні. Жодних заборонених тем, і я не добирала слів. Повне інтерв’ю незабаром!" — написала Лумер.
Візит в Україну
- Блогерка із США Лора Лумер раніше послідовно підтримувала вторгнення РФ в Україну, називала українців "нацистами", критикувала українського президента та інших посадовців, вела інформаційні кампанії проти українських ЗМІ та поширювала російські пропагандистські наративи.
- Проте нещодавно вона змінила свій погляд, зазначивши, що була "обдурена" російською пропагандою. Зараз Лумер жорстко критикує Росію та підтримує Україну.
Лумер заявила, що візит до України допоміг їй спростувати низку брехні, яку вона раніше вважала правдою.
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На 5-й рік війни вона прозріла, що українці не нацисти🫣