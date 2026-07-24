Зеленський: Я готовий підписати мирну угоду з РФ в Овальному кабінеті або в Мар-а-Лаго

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність підписати мирну угоду з РФ в Овальному кабінеті або у резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Про це він сказав в інтерв’ю американській ультраправій блогерці Лорі Лумер, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Готовність до візиту в США

Лумер запитала Зеленського, чи погодився б він підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті.

"Так, я готовий. Я завжди казав президенту Дональду Трампу, що я готовий прибути до США, в Овальний кабінет чи в Мар-а-Лаго. Все залежить від Трампа", - сказав глава держави.

Головне питання — не де, а коли

Водночас він зазначив, що питання полягає в тому, не де підписувати мирну угоду, а коли вона буде підписана.

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Нагадаємо:

В інтерв’ю Лорі Лумер Зеленський також заявив, що американський лідер Дональд Трамп зрозумів, що саме Росія є перепоною для припинення війни.

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