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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Зеленський про припинення вогню
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Перемир’я з РФ краще, ніж воювати ще 10-20 років до перемоги й втрачати наших людей, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що швидке перемир’я з Росією краще, ніж тривала війна до перемоги.

Про це він сказав в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер, інформує Цензор.НЕТ.

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Про перемир'я

За словами українського президента, Україна хоче перемоги у війні, але "передусім ми зосереджуємося на людських життях".

"Якщо завтра ми зможемо зупинити війну, влаштувати припинення вогню — це краще, ніж воювати 10-20 років задля перемоги й втрачати наших людей. Перемир'я є кращою альтернативою", — наголосив Зеленський.

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Переговори

  • Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що наступну тристоронню зустріч Україна-США-Росія варто провести до осені.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28478) перемир’я (1104) війна в Україні (8802) припинення вогню (449)
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Топ коментарі
+19
Зельц...озвуч ціну перемир"я?
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24.07.2026 21:07 Відповісти
+16
А як же з тими людьми які залишились на окупованих територіях? На них байдуже? П'яту частину України ми просто віддамо Кацапії? Президент - це гарант територіальної цілісності, а не руйнівник її. Тому Вова треба думати, що кажеш!
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24.07.2026 21:08 Відповісти
+11
Окупованні території. І продовження війни через декілька років.
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24.07.2026 21:25 Відповісти

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