Перемир’я з РФ краще, ніж воювати ще 10-20 років до перемоги й втрачати наших людей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що швидке перемир’я з Росією краще, ніж тривала війна до перемоги.

Про це він сказав в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер, інформує Цензор.НЕТ.

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Про перемир'я

За словами українського президента, Україна хоче перемоги у війні, але "передусім ми зосереджуємося на людських життях".

"Якщо завтра ми зможемо зупинити війну, влаштувати припинення вогню — це краще, ніж воювати 10-20 років задля перемоги й втрачати наших людей. Перемир'я є кращою альтернативою", — наголосив Зеленський.

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Переговори

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що наступну тристоронню зустріч Україна-США-Росія варто провести до осені.

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