Перемир’я з РФ краще, ніж воювати ще 10-20 років до перемоги й втрачати наших людей, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що швидке перемир’я з Росією краще, ніж тривала війна до перемоги.
Про це він сказав в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер, інформує Цензор.НЕТ.
Про перемир'я
За словами українського президента, Україна хоче перемоги у війні, але "передусім ми зосереджуємося на людських життях".
"Якщо завтра ми зможемо зупинити війну, влаштувати припинення вогню — це краще, ніж воювати 10-20 років задля перемоги й втрачати наших людей. Перемир'я є кращою альтернативою", — наголосив Зеленський.
Переговори
- Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що наступну тристоронню зустріч Україна-США-Росія варто провести до осені.
Топ коментарі
+19 Василь Дудаш
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+16 Валерій Давискиба #609683
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