Волц опроверг сообщения о нехватке боеприпасов в США
В вооруженных силах США заявили об отсутствии дефицита боеприпасов на фоне боевых действий против Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью постоянного представителя США при ООН Майка Волца телеканалу NBC.
Запасы есть, и их достаточно для операций
Майк Волц подчеркнул, что американская армия располагает всеми необходимыми ресурсами для ведения кампании.
"Я хочу высказаться максимально четко: в вооруженных силах США, и это я проверил всеми возможными способами, есть все для ведения этой кампании настолько эффективно, насколько это вообще возможно. И хочу сказать, что люди, которые распространяют такую чепуху, должны сидеть в тюрьме", — заявил он.
Таким образом он прокомментировал информацию, полученную NBC от двух высокопоставленных американских чиновников. По этим данным, военные якобы не отражают часть ударов Ирана, чтобы сэкономить боеприпасы.
Разъяснения по поводу арсеналов и позиция Трампа
Волц также отметил, что сокращение запасов произошло еще при администрации предыдущего президента Джо Байдена. По его словам, новая администрация унаследовала сложную ситуацию, в частности из-за событий в Украине и борьбы с хуситами, а также ограниченных ресурсов армии.
Он добавил, что в настоящее время принято решение реорганизовать вооруженные силы, увеличить финансирование и обеспечить их более дешевыми боеприпасами и современными технологиями.
В другом интервью телеканалу Fox News Волц заявил, что президент США Дональд Трамп приостановил удары по Ирану, чтобы дать возможность для переговоров.
Ранее сообщалось, что Трамп пока отказался от эскалации конфликта с Ираном. Среди причин называли опасения по поводу сокращения запасов ракет, в частности для систем Patriot, а также риск распространения конфликта на другие страны.
К слову, Иран также прекратил атаки на фоне паузы в ударах со стороны США.
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