Волц опроверг сообщения о нехватке боеприпасов в США

В вооруженных силах США заявили об отсутствии дефицита боеприпасов на фоне боевых действий против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью постоянного представителя США при ООН Майка Волца телеканалу NBC.

Запасы есть, и их достаточно для операций

Майк Волц подчеркнул, что американская армия располагает всеми необходимыми ресурсами для ведения кампании.

"Я хочу высказаться максимально четко: в вооруженных силах США, и это я проверил всеми возможными способами, есть все для ведения этой кампании настолько эффективно, насколько это вообще возможно. И хочу сказать, что люди, которые распространяют такую чепуху, должны сидеть в тюрьме", — заявил он.

Таким образом он прокомментировал информацию, полученную NBC от двух высокопоставленных американских чиновников. По этим данным, военные якобы не отражают часть ударов Ирана, чтобы сэкономить боеприпасы.

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Разъяснения по поводу арсеналов и позиция Трампа

Волц также отметил, что сокращение запасов произошло еще при администрации предыдущего президента Джо Байдена. По его словам, новая администрация унаследовала сложную ситуацию, в частности из-за событий в Украине и борьбы с хуситами, а также ограниченных ресурсов армии.

Он добавил, что в настоящее время принято решение реорганизовать вооруженные силы, увеличить финансирование и обеспечить их более дешевыми боеприпасами и современными технологиями.

В другом интервью телеканалу Fox News Волц заявил, что президент США Дональд Трамп приостановил удары по Ирану, чтобы дать возможность для переговоров.

Ранее сообщалось, что Трамп пока отказался от эскалации конфликта с Ираном. Среди причин называли опасения по поводу сокращения запасов ракет, в частности для систем Patriot, а также риск распространения конфликта на другие страны.

К слову, Иран также прекратил атаки на фоне паузы в ударах со стороны США.

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