Україна вимагає екстреного засідання Радбезу ООН після нової атаки РФ, - Сибіга

Після другої за кілька днів масованої атаки Росії Україна звернулася з вимогою скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

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"Кожна російська ракета, запущена проти України, несе послання далеко за межі наших кордонів. Вона прагне переконати світ, що насильство може замінити закон, що страх сильніший за солідарність, і що жорстокість не призводить до наслідків. Після другої масованої ракетної атаки та атаки безпілотників, здійсненої Росією лише за кілька днів, Україна вимагає скликання екстреного засідання РБ ООН", - йдеться в дописі.

Сибіга закликав членів Ради Безпеки ООН підтримати проведення екстреного засідання після чергової масованої російської атаки та вжити рішучих заходів для припинення російської агресії.

"Ми закликаємо головування ДРК та членів Ради підтримати прохання України. Запізнілі або слабкі реакції не можуть зупинити терор. Зможуть це зробити лише рішучі, принципові та своєчасні дії. Міжнародна спільнота повинна бути єдиною, щоб стримати агресора та продовжувати просування всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до Статуту ООН", - зазначив Сибіга.

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Масований удар 6 липня

У ніч проти 6 липня 2026 року Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. У столиці працювали сили ППО, однак через падіння уламків і прямі влучання зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони. У Подільському районі частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок, на верхніх поверхах були заблоковані люди. Також пошкоджено гаражі, виникли пожежі, зафіксовано падіння уламків.

Станом на ранок відомо про 11 загиблих та щонайменше 46 поранених. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих може змінюватися.

Окрім столиці, внаслідок нічної атаки постраждала й Київська область. Там загинули три людини, ще 15 дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємства та інші цивільні об'єкти.