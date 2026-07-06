Украина требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН после новой атаки РФ, - Сибига
После второй за несколько дней массированной атаки со стороны России Украина обратилась с требованием созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил глава МИД Андрей Сибига.
"Каждая российская ракета, запущенная против Украины, несет послание далеко за пределы наших границ. Она стремится убедить мир, что насилие может заменить закон, что страх сильнее солидарности и что жестокость не влечет за собой последствий. После второй массированной ракетной атаки и атаки беспилотников, осуществленной Россией всего за несколько дней, Украина требует созыва экстренного заседания СБ ООН", - говорится в сообщении.
Сибига призвал членов Совета Безопасности ООН поддержать проведение экстренного заседания после очередной массированной российской атаки и принять решительные меры для прекращения российской агрессии.
"Мы призываем председательствующую ДРК и членов Совета поддержать просьбу Украины. Опоздавшие или слабые реакции не могут остановить террор. Сделать это могут только решительные, принципиальные и своевременные действия. Международное сообщество должно быть единым, чтобы сдержать агрессора и продолжать продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН", - отметил Сибига.
Массированный удар 6 июля
В ночь на 6 июля 2026 года Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Киеву, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В столице действовали силы ПВО, однако из-за падения обломков и прямых попаданий зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
По предварительным данным, больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе частично разрушен многоэтажный жилой дом, на верхних этажах оказались заблокированными люди. Также повреждены гаражи, возникли пожары, зафиксировано падение обломков.
По состоянию на утро известно об 11 погибших и как минимум 46 раненых. На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы, количество пострадавших может меняться.
Помимо столицы, в результате ночной атаки пострадала и Киевская область. Там погибли три человека, еще 15 получили ранения. Разрушениям подверглись жилые дома, предприятия и другие гражданские объекты.
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