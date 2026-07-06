Украина требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН после новой атаки РФ, - Сибига

После второй за несколько дней массированной атаки со стороны России Украина обратилась с требованием созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил глава МИД Андрей Сибига.

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"Каждая российская ракета, запущенная против Украины, несет послание далеко за пределы наших границ. Она стремится убедить мир, что насилие может заменить закон, что страх сильнее солидарности и что жестокость не влечет за собой последствий. После второй массированной ракетной атаки и атаки беспилотников, осуществленной Россией всего за несколько дней, Украина требует созыва экстренного заседания СБ ООН", - говорится в сообщении.

Сибига призвал членов Совета Безопасности ООН поддержать проведение экстренного заседания после очередной массированной российской атаки и принять решительные меры для прекращения российской агрессии.

"Мы призываем председательствующую ДРК и членов Совета поддержать просьбу Украины. Опоздавшие или слабые реакции не могут остановить террор. Сделать это могут только решительные, принципиальные и своевременные действия. Международное сообщество должно быть единым, чтобы сдержать агрессора и продолжать продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН", - отметил Сибига.

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Массированный удар 6 июля

В ночь на 6 июля 2026 года Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Киеву, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В столице действовали силы ПВО, однако из-за падения обломков и прямых попаданий зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе частично разрушен многоэтажный жилой дом, на верхних этажах оказались заблокированными люди. Также повреждены гаражи, возникли пожары, зафиксировано падение обломков.

По состоянию на утро известно об 11 погибших и как минимум 46 раненых. На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы, количество пострадавших может меняться.

Помимо столицы, в результате ночной атаки пострадала и Киевская область. Там погибли три человека, еще 15 получили ранения. Разрушениям подверглись жилые дома, предприятия и другие гражданские объекты.