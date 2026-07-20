У червні кількість жертв серед цивільних в Україні стала найбільшою з квітня 2022 року, - ООН

У червні 2026 року внаслідок російської агресії в Україні загинули щонайменше 293 цивільні особи, ще 1 990 людей дістали поранення. Це найвищий місячний показник втрат серед цивільного населення з квітня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Моніторингової місії ООН з прав людини.

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Втрати зростають третій місяць поспіль

У звіті зазначається, що після різкого зростання у травні кількість загиблих і поранених серед цивільних продовжила збільшуватися.

У червні втрати були:

на 10% вищими, ніж у травні 2026 року (282 загиблих і 1 794 поранених);

на 37% більшими, ніж у червні 2025 року (249 загиблих і 1 416 поранених).

Майже 9,4 тисячі жертв за пів року

За перші шість місяців 2026 року ООН задокументувала 1 396 загиблих та 7 978 поранених цивільних.

Це:

на 37% більше, ніж за аналогічний період 2025 року (1 122 загиблих і 5 734 поранених);

на 114% більше, ніж за перше півріччя 2024 року (940 загиблих і 3 442 поранених).

Найбільше жертв — через ракети та дрони

Основною причиною втрат серед цивільних у червні стали далекобійні ракети та ударні безпілотники. На них припало 45% усіх жертв — 126 загиблих і 907 поранених.

Більшість таких атак сталися далеко від лінії фронту, зокрема у Києві та Дніпрі.

Водночас поблизу фронту ООН зафіксувала рекордну з початку повномасштабного вторгнення кількість жертв від атак безпілотників малої дальності — 89 загиблих та 588 поранених.

Авіабомби, артилерія та міни

За даними місії ООН, у червні також зафіксовано:

44 загиблих і 280 поранених через авіаудари;

27 загиблих і 171 пораненого внаслідок артилерійських обстрілів та ударів із РСЗВ;

7 загиблих і 44 поранених через міни та інші вибухонебезпечні залишки війни.

Найбільше постраждали Запоріжжя, Херсон, Дніпро та Київ

Переважна більшість жертв була зафіксована на підконтрольній Україні території. Цивільні постраждали у 13 областях та Києві.

Найбільші втрати у червні зафіксовано:

Запоріжжя — 23 загиблих, 229 поранених;

Херсон — 18 загиблих, 236 поранених;

Дніпро — 25 загиблих, 77 поранених;

Київ — 11 загиблих, 112 поранених.

Реальні масштаби можуть бути більшими

У Моніторинговій місії ООН наголошують, що наведені цифри, ймовірно, не відображають повний масштаб втрат. Через відсутність доступу до окремих районів та неможливість перевірити всі повідомлення, особливо за перші місяці повномасштабної війни, фактична кількість загиблих і поранених цивільних може бути значно вищою.