В июне число жертв среди гражданского населения в Украине стало самым большим с апреля 2022 года, - ООН

В июне 2026 года в результате российской агрессии в Украине погибли не менее 293 мирных жителя, ещё 1 990 человек получили ранения. Это самый высокий месячный показатель потерь среди гражданского населения с апреля 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

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Потери растут третий месяц подряд

В отчете отмечается, что после резкого роста в мае число погибших и раненых среди гражданского населения продолжило увеличиваться.

В июне потери составили:

на 10% выше, чем в мае 2026 года (282 погибших и 1 794 раненых);

на 37% больше, чем в июне 2025 года (249 погибших и 1 416 раненых);

Почти 9,4 тысячи жертв за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года ООН зафиксировала 1 396 погибших и 7 978 раненых среди гражданского населения.

Это:

на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года (1 122 погибших и 5 734 раненых);

на 114% больше, чем за первое полугодие 2024 года (940 погибших и 3 442 раненых).

Больше всего жертв - из-за ракет и дронов

Основной причиной потерь среди гражданского населения в июне стали дальнобойные ракеты и ударные беспилотники. На их долю пришлось 45% всех жертв - 126 погибших и 907 раненых.

Большинство таких атак произошло вдали от линии фронта, в частности в Киеве и Днепре.

В то же время вблизи фронта ООН зафиксировала рекордное с начала полномасштабного вторжения количество жертв от атак беспилотников малой дальности - 89 погибших и 588 раненых.

Авиабомбы, артиллерия и мины

По данным миссии ООН, в июне также зафиксировано:

44 погибших и 280 раненых в результате авиаударов;

27 погибших и 171 раненого в результате артиллерийских обстрелов и ударов из РСЗО;

7 погибших и 44 раненых в результате взрыва мин и других взрывоопасных пережитков войны.

Больше всего пострадали Запорожье, Херсон, Днепр и Киев

Подавляющее большинство жертв было зафиксировано на подконтрольной Украине территории. Гражданские лица пострадали в 13 областях и Киеве.

Наибольшие потери в июне зафиксированы:

Запорожье - 23 погибших, 229 раненых;

Херсон - 18 погибших, 236 раненых;

Днепр - 25 погибших, 77 раненых;

Киев - 11 погибших, 112 раненых.

Реальные масштабы могут быть больше

В Мониторинговой миссии ООН отмечают, что приведенные цифры, вероятно, не отражают полный масштаб потерь. Из-за отсутствия доступа к отдельным районам и невозможности проверить все сообщения, особенно за первые месяцы полномасштабной войны, фактическое количество погибших и раненых гражданских лиц может быть значительно выше.

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