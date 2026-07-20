В июне число жертв среди гражданского населения в Украине стало самым большим с апреля 2022 года, - ООН
В июне 2026 года в результате российской агрессии в Украине погибли не менее 293 мирных жителя, ещё 1 990 человек получили ранения. Это самый высокий месячный показатель потерь среди гражданского населения с апреля 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека.
Потери растут третий месяц подряд
В отчете отмечается, что после резкого роста в мае число погибших и раненых среди гражданского населения продолжило увеличиваться.
В июне потери составили:
- на 10% выше, чем в мае 2026 года (282 погибших и 1 794 раненых);
- на 37% больше, чем в июне 2025 года (249 погибших и 1 416 раненых);
Почти 9,4 тысячи жертв за полгода
За первые шесть месяцев 2026 года ООН зафиксировала 1 396 погибших и 7 978 раненых среди гражданского населения.
Это:
- на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года (1 122 погибших и 5 734 раненых);
- на 114% больше, чем за первое полугодие 2024 года (940 погибших и 3 442 раненых).
Больше всего жертв - из-за ракет и дронов
Основной причиной потерь среди гражданского населения в июне стали дальнобойные ракеты и ударные беспилотники. На их долю пришлось 45% всех жертв - 126 погибших и 907 раненых.
Большинство таких атак произошло вдали от линии фронта, в частности в Киеве и Днепре.
В то же время вблизи фронта ООН зафиксировала рекордное с начала полномасштабного вторжения количество жертв от атак беспилотников малой дальности - 89 погибших и 588 раненых.
Авиабомбы, артиллерия и мины
По данным миссии ООН, в июне также зафиксировано:
- 44 погибших и 280 раненых в результате авиаударов;
- 27 погибших и 171 раненого в результате артиллерийских обстрелов и ударов из РСЗО;
- 7 погибших и 44 раненых в результате взрыва мин и других взрывоопасных пережитков войны.
Больше всего пострадали Запорожье, Херсон, Днепр и Киев
Подавляющее большинство жертв было зафиксировано на подконтрольной Украине территории. Гражданские лица пострадали в 13 областях и Киеве.
Наибольшие потери в июне зафиксированы:
- Запорожье - 23 погибших, 229 раненых;
- Херсон - 18 погибших, 236 раненых;
- Днепр - 25 погибших, 77 раненых;
- Киев - 11 погибших, 112 раненых.
Реальные масштабы могут быть больше
В Мониторинговой миссии ООН отмечают, что приведенные цифры, вероятно, не отражают полный масштаб потерь. Из-за отсутствия доступа к отдельным районам и невозможности проверить все сообщения, особенно за первые месяцы полномасштабной войны, фактическое количество погибших и раненых гражданских лиц может быть значительно выше.
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