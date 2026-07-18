Гуманитарный склад ООН поврежден в результате вражеской атаки в Днепре

В течение суток 17 июля российские беспилотники четыре раза атаковали гуманитарный склад Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Днепре.

Об этом сообщили в ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Среди сотрудников миссии никто не пострадал.

В ООН отметили, что это уже седьмой случай за последние три месяца, когда четко обозначенные объекты ВПП в Украине получают повреждения в результате ударов дронов, в частности, этот склад и один из автомобилей организации.

"За последние два года ВПП зафиксировала более 90 инцидентов, в результате которых пострадали наши склады, транспортные средства, пункты распределения помощи, а также имущество национальных гуманитарных партнеров по всей Украине", — заявил Ричард Рейган, представитель ВПП в Украине.

ВПП подчеркнула, что международное гуманитарное право запрещает нападения на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру. Подобные инциденты непосредственно угрожают оказанию жизненно необходимой помощи гражданскому населению, пострадавшему от войны.

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