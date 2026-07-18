Гуманітарний склад ООН пошкоджено внаслідок ворожої атаки у Дніпрі
Впродовж доби 17 липня російські безпілотники чотири рази атакували гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) у Дніпрі.
Про це повідомили в ООН, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зі співробітників місії ніхто не постраждав.
В ООН зазначили, що це вже сьомий випадок за останні три місяці, коли чітко марковані об'єкти ВПП в Україні зазнають пошкоджень унаслідок ударів дронів, зокрема, цей склад та один з автомобілів організації.
"За останні два роки ВПП зафіксувала понад 90 інцидентів, внаслідок яких постраждали наші склади, транспортні засоби, пункти розподілу допомоги, а також майно національних гуманітарних партнерів по всій Україні", - заявив Річард Рейган, представник ВПП в Україні.
ВВП наголосила, що міжнародне гуманітарне право забороняє напади на цивільну та гуманітарну інфраструктуру. Подібні інциденти безпосередньо загрожують наданню життєво необхідної допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни.
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