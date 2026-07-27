В ООН заявили о резком росте числа жертв среди гражданского населения в Украине из-за атак РФ
С начала июля вследствие российских авиаударов в Украине погибли более 170 мирных жителей, ещё 1028 человек получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении главы Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото на заседании Совета Безопасности, пишет Укринформ.
Удары по городам и рост числа жертв
По словам представительницы ООН, под обстрелы попадают жилые дома, детские площадки, автозаправочные станции, рынки и логистические склады. Киев остается под постоянными атаками.
В июле в столице погибли по меньшей мере 56 мирных жителей, еще 232 человека были ранены. Также ежедневные удары фиксируются в прифронтовых населенных пунктах Донецкой, Харьковской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей с применением управляемых авиабомб.
Всего с начала полномасштабного вторжения подтверждена гибель не менее 16 141 гражданского лица, среди которых 803 ребенка. Ранения получили 48 613 человек, из них 2960 детей. Также сообщается о жертвах среди гражданского населения на временно оккупированных территориях.
"Эти атаки неприемлемы, ничем не оправданы и должны быть немедленно прекращены. ООН неизменно и однозначно осуждает такие нападения, где бы они ни происходили", — подчеркнула Кайоко Гото.
Угроза портам и мировым ценам на зерно
Представительница ООН заявила, что новая волна атак России на черноморские порты и торговые суда создает серьезные риски для глобальной продовольственной безопасности. Под ударами находятся порты Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева.
За месяц зафиксировано более шести атак на гражданские суда, вследствие которых погибли или были ранены 44 члена экипажей.
По данным Конференции ООН по торговле и развитию, с начала месяца мировые цены на пшеницу выросли на 20% и достигли самого высокого уровня с марта 2024 года.
Отдельно была выражена обеспокоенность ситуацией на Запорожской атомной электростанции. 15 июля была зафиксирована 22-я полная потеря внешнего электроснабжения станции с начала войны, при этом десять таких случаев произошли за последние три месяца.
Гото призвала стороны возобновить дипломатические усилия и переговоры для деэскалации и достижения полного прекращения огня.
Ранее в ООН заявили, что в июне число жертв среди гражданского населения в Украине стало самым большим с апреля 2022 года.
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