Великобритания и Франция в ООН осудили атаки РФ на суда в Черном море

Великобритания и Франция осудили российские атаки на гражданские суда в Черном море в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Сара Макинтош на заседании Совбеза в понедельник, пишет Цензор.НЕТ.

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Жесткая реакция союзников на действия России

"Россия собирается выпустить по Украине более 300 ракет в июле — это станет мрачным рекордом этой войны", — сказала Макинтош.

Она напомнила, что 19 июля три крылатые ракеты попали в судно, перевозившее зерно из Одессы, вследствие чего погибли десять мирных жителей. Кроме того, по ее словам, 24 июля новые российские атаки привели к гибели и ранениям мирных жителей в Киеве, а также повредили здание почетного консульства Латвии в Славянске.

Макинтош также обратила внимание на нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Румынии.

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Угроза продовольственной безопасности мира

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Бонафон заявил, что атаки России имеют серьезные последствия для глобальной продовольственной безопасности.

По его словам, Россия целенаправленно атакует портовую инфраструктуру Одессы, суда с зерном в Черном море и склад Всемирной продовольственной программы в Днепре. Это не только приводит к жертвам среди гражданского населения, но и создает риски для миллионов людей в мире, особенно в Африке и на Ближнем Востоке.

Также британская сторона отметила, что экономическая ситуация в России ухудшается. В частности, растут расходы на компенсации семьям погибших военных, замедляется экономика и увеличивается бюджетный дефицит.

Франция подчеркнула, что и впредь будет поддерживать Украину.

Ранее в ООН сообщили, что с начала июля вследствие российских авиаударов в Украине погибли более 170 мирных жителей, ещё 1028 человек получили ранения.

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