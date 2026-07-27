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Новости Сбивание дронов в Румынии
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Румыния потратила около 1,5 млн евро на перехват трех российских дронов

Сбивание трёх российских дронов обошлось Румынии в 1,5 млн евро

Румыния потратила около 1,5 миллиона евро на уничтожение трех российских беспилотников, которые в течение трёх дней нарушали воздушное пространство страны. Самой дорогостоящей частью операций стали ракеты, выпущенные истребителями F-16.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24, для перехвата трех дронов румынские военные использовали три ракеты AIM-9X. Стоимость одной такой ракеты составляет около 400 тысяч долларов, поэтому только боеприпасы обошлись примерно в 1,2 миллиона долларов.

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К этой сумме добавляются расходы на летные часы истребителей F-16, техническое обслуживание самолетов и проведение самих операций. В целом расходы оцениваются примерно в 1,5 миллиона евро.

В Министерстве обороны Румынии уже ищут более дешевые способы борьбы с беспилотниками. По информации Digi24, одним из вариантов может стать использование боевых вертолетов, способных уничтожать дроны с помощью бортовых пулеметов, что значительно удешевит такие операции.

В то же время страна продолжает укреплять систему противовоздушной обороны. Ожидается, что в 2027 году Румыния получит две современные системы борьбы с беспилотниками: одну производства израильской компании, а другую — созданную в рамках совместного украинско-румынского проекта.

Читайте: Российские дроны 33 раза нарушили воздушное пространство Румынии

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Румыния (1359) дроны (7760) перехват (383)
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Топ комментарии
+3
А якщо їх не три буде, а тридцять? Триста? За раз.
А якщо три тисячі - за тиждень?
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27.07.2026 16:58 Ответить
+1
Якби кацапи поокремішньо напали з повітря на польщу, словаччину, угорщину і Румунію, кожена з цих країн збанкрутувала б за тиждень повітряних боїв із залученням ППО/ПРО. Сміх та й годі.
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27.07.2026 17:00 Ответить
+1
Та їм і досі не віриться. Все ніяк не можуть повернутись у реальність.
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27.07.2026 17:01 Ответить

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