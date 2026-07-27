Румыния потратила около 1,5 млн евро на перехват трех российских дронов

Румыния потратила около 1,5 миллиона евро на уничтожение трех российских беспилотников, которые в течение трёх дней нарушали воздушное пространство страны. Самой дорогостоящей частью операций стали ракеты, выпущенные истребителями F-16.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24, для перехвата трех дронов румынские военные использовали три ракеты AIM-9X. Стоимость одной такой ракеты составляет около 400 тысяч долларов, поэтому только боеприпасы обошлись примерно в 1,2 миллиона долларов.

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К этой сумме добавляются расходы на летные часы истребителей F-16, техническое обслуживание самолетов и проведение самих операций. В целом расходы оцениваются примерно в 1,5 миллиона евро.

В Министерстве обороны Румынии уже ищут более дешевые способы борьбы с беспилотниками. По информации Digi24, одним из вариантов может стать использование боевых вертолетов, способных уничтожать дроны с помощью бортовых пулеметов, что значительно удешевит такие операции.

В то же время страна продолжает укреплять систему противовоздушной обороны. Ожидается, что в 2027 году Румыния получит две современные системы борьбы с беспилотниками: одну производства израильской компании, а другую — созданную в рамках совместного украинско-румынского проекта.

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