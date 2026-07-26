Российские дроны 33 раза нарушили воздушное пространство Румынии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские дроны 33 раза нарушали воздушное пространство Румынии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Румынии.

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Сколько раз дроны нарушали границу

По данным Минобороны, вблизи украинско-румынской границы с начала войны зафиксировано более 100 обстрелов.

В этот же период было зарегистрировано 33 случая вторжения российских беспилотников в воздушное пространство страны. Последний инцидент произошел 26 июля 2026 года.

Власти также сообщили, что примерно 50 раз на территории Румынии находили фрагменты дронов или целые беспилотники.

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Новые инциденты и реакция Румынии

По информации ведомства, только в 2026 году у границы зафиксировано более 40 обстрелов.

За этот период произошло 18 несанкционированных вторжений дронов в воздушное пространство страны. В трех случаях их сбили самолеты F-16 румынских ВВС в течение одной недели.

Также в 2026 году румынские военные 16 раз обнаруживали обломки или целые беспилотники на территории страны.

Отчет был обнародован после инцидента 26 июля, когда самолет F-16 сбил дрон, незаконно пересекший воздушное пространство Румынии.

После этого Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в связи с третьим за три дня случаем нарушения воздушного пространства.

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