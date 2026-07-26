Российские дроны 33 раза нарушили воздушное пространство Румынии
С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские дроны 33 раза нарушали воздушное пространство Румынии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Румынии.
Сколько раз дроны нарушали границу
По данным Минобороны, вблизи украинско-румынской границы с начала войны зафиксировано более 100 обстрелов.
В этот же период было зарегистрировано 33 случая вторжения российских беспилотников в воздушное пространство страны. Последний инцидент произошел 26 июля 2026 года.
Власти также сообщили, что примерно 50 раз на территории Румынии находили фрагменты дронов или целые беспилотники.
Новые инциденты и реакция Румынии
По информации ведомства, только в 2026 году у границы зафиксировано более 40 обстрелов.
За этот период произошло 18 несанкционированных вторжений дронов в воздушное пространство страны. В трех случаях их сбили самолеты F-16 румынских ВВС в течение одной недели.
Также в 2026 году румынские военные 16 раз обнаруживали обломки или целые беспилотники на территории страны.
Отчет был обнародован после инцидента 26 июля, когда самолет F-16 сбил дрон, незаконно пересекший воздушное пространство Румынии.
После этого Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в связи с третьим за три дня случаем нарушения воздушного пространства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль