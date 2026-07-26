Румыния вызвала российского посла из-за инцидентов с дронами

МИД Румынии вызвал российского посла после того, как румынские истребители сбили третий за последние три дня дрон, нарушивший воздушное пространство страны.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Румынии Оаны Цою, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, в заявлении приводятся слова президента Никушора Дана о сбивании сегодня третьего беспилотника и о том, что дипломатический протест Румынии в адрес Российской Федерации будет основываться на результатах расследований вторжений дронов.

"В связи с этими неоднократными нарушениями посол Российской Федерации был вызван в Министерство иностранных дел Румынии", — отметила Цою.

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Что предшествовало

Напомним, сегодня президент Румынии Никушор Дан сообщил, что самолет F-16 румынских ВВС сбил новый беспилотник над территориальными водами Румынии в районе Сулина-Килия. Это уже третий беспилотник за последние несколько дней.

Так, 24 июля в Румынии истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.

Утром 25 июля военно-воздушные силы Румынии вновь сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

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