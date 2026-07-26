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Новости Сбивание дронов в Румынии
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Румыния вызвала российского посла из-за инцидентов с дронами

Румыния вызвала российского посла

МИД Румынии вызвал российского посла после того, как румынские истребители сбили третий за последние три дня дрон, нарушивший воздушное пространство страны.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Румынии Оаны Цою, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, в заявлении приводятся слова президента Никушора Дана о сбивании сегодня третьего беспилотника и о том, что дипломатический протест Румынии в адрес Российской Федерации будет основываться на результатах расследований вторжений дронов.

"В связи с этими неоднократными нарушениями посол Российской Федерации был вызван в Министерство иностранных дел Румынии", — отметила Цою.

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Что предшествовало

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посол (1880) россия (89011) Румыния (1356)
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