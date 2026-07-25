Румыния во второй раз за два дня сбила дрон, нарушивший ее воздушное пространство
Военно-воздушные силы Румынии во второй раз за последние два дня сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Х написал президент Румынии Никушор Дан.
Как отметил Дан, 25 июля около 08:30 по местному времени в 10 км к западу от города Сфанту-Георге был сбит еще один вражеский дрон.
"Дрон сбил румынский пилот с борта истребителя F-16", — добавил Дан.
Что предшествовало этому?
- 24 июля в Румынии истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль