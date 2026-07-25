Румыния во второй раз за два дня сбила дрон, нарушивший ее воздушное пространство

Военно-воздушные силы Румынии во второй раз за последние два дня сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Х написал президент Румынии Никушор Дан.

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Как отметил Дан, 25 июля около 08:30 по местному времени в 10 км к западу от города Сфанту-Георге был сбит еще один вражеский дрон.

"Дрон сбил румынский пилот с борта истребителя F-16", — добавил Дан.

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