Румыния ввела в эксплуатацию американскую систему борьбы с дронами MEROPS

Румыния официально ввела в эксплуатацию систему противодействия беспилотникам MEROPS, предоставленную США в рамках двустороннего стратегического партнерства. Комплекс из дронов-перехватчиков на базе искусственного интеллекта уже интегрирован в структуру Вооруженных сил страны после завершения испытаний и оперативной проверки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Romania Journal со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Румынии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как работает система MEROPS

Система MEROPS состоит из дронов-перехватчиков, работающих на основе искусственного интеллекта и способных самостоятельно обнаруживать и нейтрализовывать потенциальные воздушные угрозы.

В оборонном ведомстве Румынии сообщили, что перед вводом в эксплуатацию антидроновая система прошла необходимые этапы испытаний, оценки и оперативной проверки.

Читайте: Сибига обсудил с главой МИД Румынии Цой предотвращение инцидентов с дронами и продвижение Украины в ЕС

ПВО Румынии

В министерстве заверили, что Вооруженные силы Румынии продолжают развивать и модернизировать возможности в сфере противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам "в тесной координации со своими союзниками и партнерами, с целью эффективного реагирования на нынешние вызовы в сфере безопасности и обеспечения защиты граждан и национальной территории".

Отмечается, что два месяца назад министр обороны Румынии Раду Мируце заявил, что его страна готовится к внедрению системы MEROPS после испытаний на военном полигоне Капу-Мидия. Учения предусматривали использование дронов-перехватчиков, радиолокационных станций, датчиков и оборудования для радиоэлектронного подавления, а также существующих румынских военных систем.

Читайте также: НАТО может усилить ПВО Румынии после падения российского БПЛА, — глава МИД Цою

До сих пор система ПВО Румынии включала:

истребители F-16,

системы Patriot,

пусковые установки HIMARS,

зенитные ракеты Chiron и

зенитные пушки Gepard.

Смотрите также: НАТО умерло? Что нам показал случай с Румынией и российским дроном? // Без цензуры. ВИДЕО

Что этому предшествовало?