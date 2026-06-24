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Новости Сбивание дронов в Румынии
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Румыния ввела в эксплуатацию американскую систему борьбы с дронами MEROPS

MEROPS в Румынии
Фото: Romania Journal

Румыния официально ввела в эксплуатацию систему противодействия беспилотникам MEROPS, предоставленную США в рамках двустороннего стратегического партнерства. Комплекс из дронов-перехватчиков на базе искусственного интеллекта уже интегрирован в структуру Вооруженных сил страны после завершения испытаний и оперативной проверки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Romania Journal со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Румынии.

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Как работает система MEROPS

Система MEROPS состоит из дронов-перехватчиков, работающих на основе искусственного интеллекта и способных самостоятельно обнаруживать и нейтрализовывать потенциальные воздушные угрозы.

В оборонном ведомстве Румынии сообщили, что перед вводом в эксплуатацию антидроновая система прошла необходимые этапы испытаний, оценки и оперативной проверки.

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ПВО Румынии

В министерстве заверили, что Вооруженные силы Румынии продолжают развивать и модернизировать возможности в сфере противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам "в тесной координации со своими союзниками и партнерами, с целью эффективного реагирования на нынешние вызовы в сфере безопасности и обеспечения защиты граждан и национальной территории".

Отмечается, что два месяца назад министр обороны Румынии Раду Мируце заявил, что его страна готовится к внедрению системы MEROPS после испытаний на военном полигоне Капу-Мидия. Учения предусматривали использование дронов-перехватчиков, радиолокационных станций, датчиков и оборудования для радиоэлектронного подавления, а также существующих румынских военных систем.

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До сих пор система ПВО Румынии включала:

  • истребители F-16,
  • системы Patriot,
  • пусковые установки HIMARS,
  • зенитные ракеты Chiron и
  • зенитные пушки Gepard.

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Что этому предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российскую безрассудную агрессию".
  • Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, упавший на один из домов, поскольку не было условий для его уничтожения.

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ПВО (3774) Румыния (1314) дроны (7447)
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