Румунія ввела в експлуатацію американську систему боротьби з дронами MEROPS
Румунія офіційно ввела в експлуатацію систему протидії безпілотникам MEROPS, надану США в межах двостороннього стратегічного партнерства. Комплекс із дронів-перехоплювачів на базі штучного інтелекту вже інтегровано до структури Збройних сил країни після завершення випробувань та оперативної перевірки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Romania Journal із посиланням на заяву Міністерства національної оборони Румунії.
Як працює система MEROPS
Система MEROPS складається з дронів-перехоплювачів, які працюють на базі штучного інтелекту і здатні самостійно виявляти і нейтралізувати потенційні повітряні загрози.
В оборонному відомстві Румунії поінформували, що перед введенням в експлуатацію антидронова система пройшла необхідні етапи випробувань, оцінки та оперативної перевірки.
ППО Румунії
У міністерстві запевнили, що Збройні сили Румунії продовжують розвивати та модернізувати можливості у сфері протиповітряної оборони та протидії безпілотникам "у тісній координації зі своїми союзниками та партнерами, з метою ефективного реагування на нинішні безпекові виклики та забезпечення захисту громадян і національної території".
Зазначається, що два місяці тому міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив, що його країна готується до впровадження системи MEROPS після випробувань на військовому полігоні Капу-Мідія. Навчання передбачали використання дронів-перехоплювачів, радіолокаційних станцій, датчиків та обладнання для радіоелектронного придушення, а також існуючих румунських військових систем.
Досі система ППО Румунії включала:
- винищувачі F-16,
- системи Patriot,
- пускові установки HIMARS,
- зенітні ракети Chiron та
- зенітні гармати Gepard.
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
- Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль