Румунія ввела в експлуатацію американську систему боротьби з дронами MEROPS

Румунія офіційно ввела в експлуатацію систему протидії безпілотникам MEROPS, надану США в межах двостороннього стратегічного партнерства. Комплекс із дронів-перехоплювачів на базі штучного інтелекту вже інтегровано до структури Збройних сил країни після завершення випробувань та оперативної перевірки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Romania Journal із посиланням на заяву Міністерства національної оборони Румунії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як працює система MEROPS

Система MEROPS складається з дронів-перехоплювачів, які працюють на базі штучного інтелекту і здатні самостійно виявляти і нейтралізувати потенційні повітряні загрози.

В оборонному відомстві Румунії поінформували, що перед введенням в експлуатацію антидронова система пройшла необхідні етапи випробувань, оцінки та оперативної перевірки.

Читайте: Сибіга обговорив з главою МЗС Румунії Цою запобігання інцидентам з дронами та рух України до ЄС

ППО Румунії

У міністерстві запевнили, що Збройні сили Румунії продовжують розвивати та модернізувати можливості у сфері протиповітряної оборони та протидії безпілотникам "у тісній координації зі своїми союзниками та партнерами, з метою ефективного реагування на нинішні безпекові виклики та забезпечення захисту громадян і національної території".

Зазначається, що два місяці тому міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив, що його країна готується до впровадження системи MEROPS після випробувань на військовому полігоні Капу-Мідія. Навчання передбачали використання дронів-перехоплювачів, радіолокаційних станцій, датчиків та обладнання для радіоелектронного придушення, а також існуючих румунських військових систем.

Також читайте: НАТО може посилити ППО Румунії після падіння російського БпЛА, - глава МЗС Цою

Досі система ППО Румунії включала:

винищувачі F-16,

системи Patriot,

пускові установки HIMARS,

зенітні ракети Chiron та

зенітні гармати Gepard.

Також дивіться: НАТО вмерло? Що нам показав кейс Румунії з російським дроном? // Без цензури. ВIДЕО

Що передувало?