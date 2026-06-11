Сибіга обговорив з главою МЗС Румунії Цою запобігання інцидентам з дронами та рух України до ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив із румунською колегою Оаною Цою подальші кроки щодо вступу України до ЄС та відкриття переговорних кластерів. Сторони також приділили увагу викликам транскордонної безпеки, зокрема нещодавнім інцидентам із дронами на території Румунії.

Про це повідомляє МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух України до ЄС

"Я подякував Румунії за її непохитну підтримку України, солідарність із нашим народом і рішучу підтримку процесу вступу України до ЄС. Ми обговорили важливість збереження динаміки в ухваленні рішень щодо розширення, зокрема щодо переговорних кластерів", - розповів міністр.

Сибіга зазначив, що Україна виконала свою домашню роботу, і розраховує на подальшу підтримку партнерів у просуванні цього процесу вперед.

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Ситуація на фронті та удари РФ

"Я поінформував свою колегу про останні події на полі бою та триваючі атаки Росії на українські міста й критичну інфраструктуру. Ми маємо спільну мету: відновлення всеосяжного й тривалого миру та зміцнення безпеки в нашому регіоні", - наголосив очільник зовнішньополітичного відомства України.

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Безпекові виклики

Окрему увагу дипломати приділили питанням транскордонної безпеки, що виникають унаслідок війни Росії проти України.

"Ми обговорили нещодавні інциденти з дронами на території Румунії та погодилися щодо важливості тісної координації, ефективної комунікації, посиленої ситуаційної обізнаності та механізмів раннього попередження", - розповів Сибіга.

Він додав, що Україна й надалі налаштована тісно співпрацювати з Румунією, щоб мінімізувати ризики та оперативно реагувати на виклики, спричинені російською агресією.

"Україна та Румунія продовжуватимуть співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в міжнародних форматах, щоб зміцнювати регіональну безпеку й просувати наше спільне європейське майбутнє", - сказано в заяві міністра.

Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у румунському порту Констанца пролунав вибух.

Згодом стало відомо, що вибухнув морський дрон. Президент Нікушор Дан заявив, що це є одним із наслідків війни Росії проти України.

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За даними ЗМІ, щонайменше чотири морські дрони вибухнули у Чорному морі поблизу узбережжя Румунії. Один із них здетонував безпосередньо в порту Констанца.

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