У Міноборони Румунії пропонують Україні програмувати морські дрони на самопідрив у разі втрати контролю

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце пропонує звернутися до України з проханням програмувати морські безпілотники на самопідрив у разі втрати контролю та наближення їх до територіальних вод Румунії.

Його заяву цитує Digi24, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Румунія хоче, щоб українські морські дрони самознищувалися

Міруце зазначив, що пропонує просити Україну про програмування її морських безпілотників таким чином, щоб вони самознешкоджувалися у разі втрати контролю над ними біля територіальних вод Румунії, у межах 12 морських миль.

"Я подумав про те, щоб попросити ще про одну річ, і сьогодні ми детально обговорили це вголос із колегами-військовими з міністерства. Це те, що цілком реально зробити, і я буду це пропонувати: ці дрони мають багато електронних компонентів, і аналізуючи їхню роботу, виробники або ті, хто керує дронами, точно знають, де вони перебувають. Якщо стається так, що ви втрачаєте їх у Чорному морі, то в момент наближення до територіальних вод Румунії (на відстань 12 морських миль) контролер, який керує цим дроном, має запрограмувати його на автоматичний самопідрив, щоб нікому не доводилося їх переслідувати", — заявив посадовець.

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії також додав: "Якщо дрони помилково доходять до цієї межі, автономним рішенням дрона має бути самопідрив. Якщо через різні помилки контроль втрачено і апарат опиняється в цій зоні, він не повинен рухатися далі. Така програма має бути закладена в цей виріб за замовчуванням ще з моменту спуску на воду".

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Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у румунському порту Констанца пролунав вибух.

Згодом стало відомо, що вибухнув морський дрон. Президент Нікушор Дан заявив, що це є одним із наслідків війни Росії проти України.

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За даними ЗМІ, щонайменше чотири морські дрони вибухнули у Чорному морі поблизу узбережжя Румунії. Один із них здетонував безпосередньо в порту Констанца.

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