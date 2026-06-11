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Новини Збиття дронів у Румунії
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У Міноборони Румунії пропонують Україні програмувати морські дрони на самопідрив у разі втрати контролю

У Румунії пропонують Україні запровадити систему самопідриву морських дронів

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце пропонує звернутися до України з проханням програмувати морські безпілотники на самопідрив у разі втрати контролю та наближення їх до територіальних вод Румунії.

Його заяву цитує Digi24, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Румунія хоче, щоб українські морські дрони самознищувалися

Міруце зазначив, що пропонує просити Україну про програмування її морських безпілотників таким чином, щоб вони самознешкоджувалися у разі втрати контролю над ними біля територіальних вод Румунії, у межах 12 морських миль.

"Я подумав про те, щоб попросити ще про одну річ, і сьогодні ми детально обговорили це вголос із колегами-військовими з міністерства. Це те, що цілком реально зробити, і я буду це пропонувати: ці дрони мають багато електронних компонентів, і аналізуючи їхню роботу, виробники або ті, хто керує дронами, точно знають, де вони перебувають. Якщо стається так, що ви втрачаєте їх у Чорному морі, то в момент наближення до територіальних вод Румунії (на відстань 12 морських миль) контролер, який керує цим дроном, має запрограмувати його на автоматичний самопідрив, щоб нікому не доводилося їх переслідувати", — заявив посадовець.

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії також додав: "Якщо дрони помилково доходять до цієї межі, автономним рішенням дрона має бути самопідрив. Якщо через різні помилки контроль втрачено і апарат опиняється в цій зоні, він не повинен рухатися далі. Така програма має бути закладена в цей виріб за замовчуванням ще з моменту спуску на воду".

Читайте також: Президент Румунії Дан про вибух у Констанці: це наслідок війни Росії проти України

Що передувало?

  • Нагадаємо, 5 червня у румунському порту Констанца пролунав вибух.
  • Згодом стало відомо, що вибухнув морський дрон. Президент Нікушор Дан заявив, що це є одним із наслідків війни Росії проти України.
  • У ВМС ЗСУ заявили про втрату контролю через ворожий РЕБ.
  • За даними ЗМІ, щонайменше чотири морські дрони вибухнули у Чорному морі поблизу узбережжя Румунії. Один із них здетонував безпосередньо в порту Констанца.

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Автор: 

Румунія (1420) морський дрон (87)
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Топ коментарі
+3
І це слушно.
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11.06.2026 16:32 Відповісти
+3
І про це тут писали ще з появою цих дронів, коли Маск вимкнув свій "старлінк" і кацапи на дурняка отримали перші трофеї.
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11.06.2026 16:38 Відповісти
+1
Вони там зовсім тупі? А як воно самопідірветься на пляжі, де діти граються? Я так розумію зниження рівня критичного мислення - це загальносвітова тенденція...
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11.06.2026 16:40 Відповісти
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І це слушно.
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11.06.2026 16:32 Відповісти
І про це тут писали ще з появою цих дронів, коли Маск вимкнув свій "старлінк" і кацапи на дурняка отримали перші трофеї.
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11.06.2026 16:38 Відповісти
Чмошники які не збили жодного кацапського шахеда над своєю тереторією щось там радять. НАТО ***** обісцяне
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11.06.2026 16:36 Відповісти
Правильно, рукосраким "прібліжоним ізобрєтатєлям" не місце в ЗСУ
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11.06.2026 16:37 Відповісти
Вони там зовсім тупі? А як воно самопідірветься на пляжі, де діти граються? Я так розумію зниження рівня критичного мислення - це загальносвітова тенденція...
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11.06.2026 16:40 Відповісти
у разі втрати контролю!!!!
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11.06.2026 16:45 Відповісти
У разі втрати контролю дрон придрейфує на пляж з дітьми і там підірветься. Так тобі зрозуміло?
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11.06.2026 16:46 Відповісти
Вежливо и тщательно подбирая слова. Все бы так.
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11.06.2026 16:43 Відповісти
👍
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11.06.2026 16:50 Відповісти
Навщо?
Якщо підривати, то контрольовано.
А краще передати українцям, які відновлять і використають за призначенням
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11.06.2026 17:13 Відповісти
Дрони, особливо надводні, поновлюють зв'язок після збою....іноді через значний проміжок...Програмувати на підрив не знамо де тільки при збої зв'язку - недоречно ...Краще дублікат та перехід на запасну систему....як в великих літаках та дорогах США....але це кошти....
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11.06.2026 17:14 Відповісти
 
 