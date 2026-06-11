У Міноборони Румунії пропонують Україні програмувати морські дрони на самопідрив у разі втрати контролю
Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце пропонує звернутися до України з проханням програмувати морські безпілотники на самопідрив у разі втрати контролю та наближення їх до територіальних вод Румунії.
Його заяву цитує Digi24, повідомляє Цензор.НЕТ.
Румунія хоче, щоб українські морські дрони самознищувалися
Міруце зазначив, що пропонує просити Україну про програмування її морських безпілотників таким чином, щоб вони самознешкоджувалися у разі втрати контролю над ними біля територіальних вод Румунії, у межах 12 морських миль.
"Я подумав про те, щоб попросити ще про одну річ, і сьогодні ми детально обговорили це вголос із колегами-військовими з міністерства. Це те, що цілком реально зробити, і я буду це пропонувати: ці дрони мають багато електронних компонентів, і аналізуючи їхню роботу, виробники або ті, хто керує дронами, точно знають, де вони перебувають. Якщо стається так, що ви втрачаєте їх у Чорному морі, то в момент наближення до територіальних вод Румунії (на відстань 12 морських миль) контролер, який керує цим дроном, має запрограмувати його на автоматичний самопідрив, щоб нікому не доводилося їх переслідувати", — заявив посадовець.
Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії також додав: "Якщо дрони помилково доходять до цієї межі, автономним рішенням дрона має бути самопідрив. Якщо через різні помилки контроль втрачено і апарат опиняється в цій зоні, він не повинен рухатися далі. Така програма має бути закладена в цей виріб за замовчуванням ще з моменту спуску на воду".
Що передувало?
- Нагадаємо, 5 червня у румунському порту Констанца пролунав вибух.
- Згодом стало відомо, що вибухнув морський дрон. Президент Нікушор Дан заявив, що це є одним із наслідків війни Росії проти України.
- У ВМС ЗСУ заявили про втрату контролю через ворожий РЕБ.
- За даними ЗМІ, щонайменше чотири морські дрони вибухнули у Чорному морі поблизу узбережжя Румунії. Один із них здетонував безпосередньо в порту Констанца.
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