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Новости Сбивание дронов в Румынии
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В Минобороны Румынии предлагают Украине программировать морские дроны на самоподрыв в случае потери контроля

В Румынии предлагают Украине внедрить систему самоподрыва морских дронов

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце предлагает обратиться к Украине с просьбой запрограммировать морские беспилотники на самоподрыв в случае потери контроля и приближения их к территориальным водам Румынии.

Его заявление цитирует Digi24, сообщает Цензор.НЕТ.

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Румыния хочет, чтобы украинские морские дроны самоуничтожались

Мируце отметил, что предлагает попросить Украину запрограммировать ее морские беспилотники таким образом, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля над ними вблизи территориальных вод Румынии, в пределах 12 морских миль.

"Я подумал о том, чтобы попросить еще об одной вещи, и сегодня мы подробно обсудили это вслух с коллегами-военными из министерства. Это то, что вполне реально сделать, и я буду это предлагать: эти дроны имеют много электронных компонентов, и, анализируя их работу, производители или те, кто управляет дронами, точно знают, где они находятся. Если случается так, что вы теряете их в Черном море, то в момент приближения к территориальным водам Румынии (на расстояние 12 морских миль) оператор, управляющий этим дроном, должен запрограммировать его на автоматический самоподрыв, чтобы никому не приходилось их преследовать", - заявил чиновник.

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии также добавил: "Если дроны по ошибке доходят до этой границы, автономным решением дрона должен быть самоподрыв. Если из-за различных ошибок контроль утрачен и аппарат оказывается в этой зоне, он не должен двигаться дальше. Такая программа должна быть заложена в это изделие по умолчанию еще с момента спуска на воду".

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Что предшествовало?

  • Напомним, 5 июня в румынском порту Констанца прогремел взрыв.
  • Впоследствии стало известно, что взорвался морской дрон. Президент Никушор Дан заявил, что это является одним из последствий войны России против Украины.
  • В ВМС ВСУ заявили о потере контроля из-за вражеского РЭБ.
  • По данным СМИ, по меньшей мере четыре морских дрона взорвались в Черном море у побережья Румынии. Один из них взорвался непосредственно в порту Констанца.

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Автор: 

Румыния (1310) морской дрон (83)
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І це слушно.
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11.06.2026 16:32 Ответить
І про це тут писали ще з появою цих дронів, коли Маск вимкнув свій "старлінк" і кацапи на дурняка отримали перші трофеї.
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11.06.2026 16:38 Ответить
Чмошники які не збили жодного кацапського шахеда над своєю тереторією щось там радять. НАТО ***** обісцяне
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11.06.2026 16:36 Ответить
Правильно, рукосраким "прібліжоним ізобрєтатєлям" не місце в ЗСУ
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11.06.2026 16:37 Ответить
Вони там зовсім тупі? А як воно самопідірветься на пляжі, де діти граються? Я так розумію зниження рівня критичного мислення - це загальносвітова тенденція...
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11.06.2026 16:40 Ответить
у разі втрати контролю!!!!
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11.06.2026 16:45 Ответить
У разі втрати контролю дрон придрейфує на пляж з дітьми і там підірветься. Так тобі зрозуміло?
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11.06.2026 16:46 Ответить
Вежливо и тщательно подбирая слова. Все бы так.
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11.06.2026 16:43 Ответить
👍
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11.06.2026 16:50 Ответить
 
 