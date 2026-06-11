В Минобороны Румынии предлагают Украине программировать морские дроны на самоподрыв в случае потери контроля
Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце предлагает обратиться к Украине с просьбой запрограммировать морские беспилотники на самоподрыв в случае потери контроля и приближения их к территориальным водам Румынии.
Его заявление цитирует Digi24, сообщает Цензор.НЕТ.
Румыния хочет, чтобы украинские морские дроны самоуничтожались
Мируце отметил, что предлагает попросить Украину запрограммировать ее морские беспилотники таким образом, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля над ними вблизи территориальных вод Румынии, в пределах 12 морских миль.
"Я подумал о том, чтобы попросить еще об одной вещи, и сегодня мы подробно обсудили это вслух с коллегами-военными из министерства. Это то, что вполне реально сделать, и я буду это предлагать: эти дроны имеют много электронных компонентов, и, анализируя их работу, производители или те, кто управляет дронами, точно знают, где они находятся. Если случается так, что вы теряете их в Черном море, то в момент приближения к территориальным водам Румынии (на расстояние 12 морских миль) оператор, управляющий этим дроном, должен запрограммировать его на автоматический самоподрыв, чтобы никому не приходилось их преследовать", - заявил чиновник.
Исполняющий обязанности министра обороны Румынии также добавил: "Если дроны по ошибке доходят до этой границы, автономным решением дрона должен быть самоподрыв. Если из-за различных ошибок контроль утрачен и аппарат оказывается в этой зоне, он не должен двигаться дальше. Такая программа должна быть заложена в это изделие по умолчанию еще с момента спуска на воду".
Что предшествовало?
- Напомним, 5 июня в румынском порту Констанца прогремел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что взорвался морской дрон. Президент Никушор Дан заявил, что это является одним из последствий войны России против Украины.
- В ВМС ВСУ заявили о потере контроля из-за вражеского РЭБ.
- По данным СМИ, по меньшей мере четыре морских дрона взорвались в Черном море у побережья Румынии. Один из них взорвался непосредственно в порту Констанца.
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