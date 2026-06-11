Сибига обсудил с главой МИД Румынии Цой предотвращение инцидентов с дронами и движение Украины в ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил со своей румынской коллегой Оаной Цой дальнейшие шаги по вступлению Украины в ЕС и открытию переговорных кластеров. Стороны также уделили внимание проблемам трансграничной безопасности, в частности недавним инцидентам с дронами на территории Румынии.

Об этом сообщает МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение Украины в ЕС

"Я поблагодарил Румынию за ее непоколебимую поддержку Украины, солидарность с нашим народом и решительную поддержку процесса вступления Украины в ЕС. Мы обсудили важность сохранения динамики в принятии решений по расширению, в частности по переговорным кластерам", — рассказал министр.

Сибига отметил, что Украина выполнила свою домашнюю работу и рассчитывает на дальнейшую поддержку партнеров в продвижении этого процесса вперед.

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Ситуация на фронте и удары РФ

"Я проинформировал своего коллегу о последних событиях на поле боя и продолжающихся атаках России на украинские города и критическую инфраструктуру. У нас общая цель: восстановление всеобъемлющего и прочного мира и укрепление безопасности в нашем регионе", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.

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Вызовы безопасности

Особое внимание дипломаты уделили вопросам трансграничной безопасности, возникающим вследствие войны России против Украины.

"Мы обсудили недавние инциденты с дронами на территории Румынии и согласились с важностью тесной координации, эффективной коммуникации, усиленной ситуационной осведомленности и механизмов раннего предупреждения", — рассказал Сибига.

Он добавил, что Украина и в дальнейшем настроена тесно сотрудничать с Румынией, чтобы минимизировать риски и оперативно реагировать на вызовы, вызванные российской агрессией.

"Украина и Румыния будут продолжать сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в международных форматах, чтобы укреплять региональную безопасность и продвигать наше общее европейское будущее", — говорится в заявлении министра.

Что предшествовало?

Напомним, 5 июня в румынском порту Констанца прогремел взрыв.

Впоследствии стало известно, что взорвался морской дрон. Президент Никушор Дан заявил, что это является одним из последствий войны России против Украины.

В ВМС ВСУ заявили о потере контроля из-за вражеского РЭБ.

По данным СМИ, по меньшей мере четыре морских дрона взорвались в Черном море у побережья Румынии. Один из них взорвался непосредственно в порту Констанца.

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