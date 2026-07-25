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Румунія вдруге за два дні збила дрон, який порушив її повітряний простір
Військово-повітряні сили Румунії вдруге за останні два дні збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Х написав президент Румунії Нікушор Дан.
Як зазначив Дан, 25 липня близько 08:30 за місцевим часом за 10 км на захід від міста Сфанту-Георге було збито ще один ворожий дрон.
"Дрон збив румунський пілот з борту винищувача F-16", – додав Дан.
Що передувало?
- 24 липня в Румунії винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.
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