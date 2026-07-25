Румунія вдруге за два дні збила дрон, який порушив її повітряний простір

Військово-повітряні сили Румунії вдруге за останні два дні збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Х написав президент Румунії Нікушор Дан.

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Як зазначив Дан, 25 липня близько 08:30 за місцевим часом за 10 км на захід від міста Сфанту-Георге було збито ще один ворожий дрон.

"Дрон збив румунський пілот з борту винищувача F-16", – додав Дан.

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