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Румунський винищувач F-16 збив дрон, що порушив повітряний простір країни
У Румунії винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан.
За словами глави держави, інцидент стався близько 11:00. Безпілотник був знищений у незаселеній місцевості.
Наразі компетентні служби обстежують район падіння уламків та встановлюють усі обставини події.
Російські дрони вже неодноразово порушували повітряний простір Румунії
Румунія межує з Одеською областю України. Під час російських атак на південні регіони України безпілотники РФ вже неодноразово залітали в повітряний простір сусідньої країни, що є членом НАТО.
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а як ***** нападе?