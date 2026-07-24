Румунський винищувач F-16 збив дрон, що порушив повітряний простір країни

У Румунії винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан.

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За словами глави держави, інцидент стався близько 11:00. Безпілотник був знищений у незаселеній місцевості.

Наразі компетентні служби обстежують район падіння уламків та встановлюють усі обставини події.

Російські дрони вже неодноразово порушували повітряний простір Румунії

Румунія межує з Одеською областю України. Під час російських атак на південні регіони України безпілотники РФ вже неодноразово залітали в повітряний простір сусідньої країни, що є членом НАТО.

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