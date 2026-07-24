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Новини Збиття дронів у Румунії
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Румунський винищувач F-16 збив дрон, що порушив повітряний простір країни

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У Румунії винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан.

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За словами глави держави, інцидент стався близько 11:00. Безпілотник був знищений у незаселеній місцевості.

Румунський F-16 знищив дрон, який залетів у повітряний простір країни

Наразі компетентні служби обстежують район падіння уламків та встановлюють усі обставини події.

Російські дрони вже неодноразово порушували повітряний простір Румунії

Румунія межує з Одеською областю України. Під час російських атак на південні регіони України безпілотники РФ вже неодноразово залітали в повітряний простір сусідньої країни, що є членом НАТО.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6145) Румунія (1440) F16 F-16 (724)
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Топ коментарі
+9
та невже?
а як ***** нападе?
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24.07.2026 12:05 Відповісти
+8
Це подвиг століття!! Орден герою!! Літак - в музей бойової Слави Румунії та ЄС в цілому!!
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24.07.2026 12:05 Відповісти
+7
румуни, вже не кажуть що дрон пропустили бо він летів в Україну
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24.07.2026 12:05 Відповісти

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