Румынский истребитель F-16 сбил дрон, нарушивший воздушное пространство страны

В Румынии истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

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По словам главы государства, инцидент произошел около 11:00. Беспилотник был сбит в незаселенной местности.

В настоящее время компетентные службы обследуют район падения обломков и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Российские дроны уже неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии

Румыния граничит с Одесской областью Украины. Во время российских атак на южные регионы Украины беспилотники РФ уже неоднократно залетали в воздушное пространство соседней страны, являющейся членом НАТО.

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