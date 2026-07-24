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Новости Сбивание дронов в Румынии
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Румынский истребитель F-16 сбил дрон, нарушивший воздушное пространство страны

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В Румынии истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

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По словам главы государства, инцидент произошел около 11:00. Беспилотник был сбит в незаселенной местности.

Румынский F-16 уничтожил дрон, залетевший в воздушное пространство страны

В настоящее время компетентные службы обследуют район падения обломков и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Российские дроны уже неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии

Румыния граничит с Одесской областью Украины. Во время российских атак на южные регионы Украины беспилотники РФ уже неоднократно залетали в воздушное пространство соседней страны, являющейся членом НАТО.

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Автор: 

беспилотник (5521) Румыния (1327) F-16 (607)
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Топ комментарии
+7
та невже?
а як ***** нападе?
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24.07.2026 12:05 Ответить
+6
Нормас👏
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24.07.2026 12:04 Ответить
+6
румуни, вже не кажуть що дрон пропустили бо він летів в Україну
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24.07.2026 12:05 Ответить

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