Румынский истребитель F-16 сбил дрон, нарушивший воздушное пространство страны
В Румынии истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.
По словам главы государства, инцидент произошел около 11:00. Беспилотник был сбит в незаселенной местности.
В настоящее время компетентные службы обследуют район падения обломков и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Российские дроны уже неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии
Румыния граничит с Одесской областью Украины. Во время российских атак на южные регионы Украины беспилотники РФ уже неоднократно залетали в воздушное пространство соседней страны, являющейся членом НАТО.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а як ***** нападе?