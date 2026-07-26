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Новини Збиття дронів у Румунії
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Румунія викликала російського посла через інциденти з дронами

Румунія викликала російського посла

МЗС Румунії викликало російського посла після того, як румунські винищувачі збили третій за останні три дні дрон, що порушив повітряний простір країни.

Про це йдеться в заяві глави МЗС Румунії Оани Цою, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, у заяві наведено слова президента Нікушора Дана про збиття сьогодні третього безпілотника і про те, що дипломатичний протест Румунії на адресу Російської Федерації ґрунтуватиметься на результатах розслідувань вторгнень дронів.

"У зв’язку з цими неодноразовими порушеннями посла Російської Федерації було викликано до Міністерства закордонних справ Румунії", – зазначила Цою.

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Що передувало

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