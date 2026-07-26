Румунія викликала російського посла через інциденти з дронами

МЗС Румунії викликало російського посла після того, як румунські винищувачі збили третій за останні три дні дрон, що порушив повітряний простір країни.

Про це йдеться в заяві глави МЗС Румунії Оани Цою, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, у заяві наведено слова президента Нікушора Дана про збиття сьогодні третього безпілотника і про те, що дипломатичний протест Румунії на адресу Російської Федерації ґрунтуватиметься на результатах розслідувань вторгнень дронів.

"У зв’язку з цими неодноразовими порушеннями посла Російської Федерації було викликано до Міністерства закордонних справ Румунії", – зазначила Цою.

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Що передувало

Нагадаємо, сьогодні президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що літак F-16 румунських ВПС збив новий безпілотник над територіальними водами Румунії в районі Суліна-Кілія. Це вже третій безпілотник за останні кілька днів.

Так, 24 липня в Румунії винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.

Зранку 25 липня військово-повітряні сили Румунії знову збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

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