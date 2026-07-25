Сибіга про порушення повітряного простору Румунії: Росія постійно випробовує рішучість Заходу

Глава МЗС України Андрій Сибіга засудив вторгнення російського дрона в повітряний простір Румунії та закликало посилити санкції проти РФ, зміцнити ППО й захист європейського неба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х.

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"Ми засуджуємо вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Румунії - суверенну територію держави-члена ЄС та союзника НАТО", - написав Сибіга.

Він наголосив, що це є демонстрацією зневаги Кремля до міжнародного права, державного суверенітету та європейської безпеки.

"Росія постійно випробовує рішучість Заходу, перевіряє нашу колективну реакцію та готує ґрунт для подальшої гібридної агресії. Кожна слабка реакція лише підбадьорює Москву до ескалації конфлікту", - додав глава МЗС.

Сибіга підкреслив, що ніхто не повинен вдавати, що російську агресію можна локалізувати чи обмежити лише територією України. Режим, який щодня запускає ракети по Києву, обстрілює мирних жителів українських міст і атакує цивільні судна в Чорному морі, також систематично порушує повітряний простір країн НАТО.

Реакція міжнародної спільноти має відповідати масштабам цієї загрози. Україна та Європа потребують комплексного пакета заходів стримування: посилення санкційного тиску, максимального економічного й політичного тиску на Росію, а також спільних кроків для захисту європейського неба від російського повітряного терору.

"Найшвидший спосіб зміцнити безпеку Європи - позбавити Росію можливості тероризувати Україну. Це буде найсильнішою відповіддю на ескалацію агресії Кремля", - підсумував Сибіга.

Що передувало?

24 липня в Румунії винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.

Зранку 25 липня військово-повітряні сили Румунії знову збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

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