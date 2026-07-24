Сибіга порівняв дії РФ у Чорному морі з Ормузькою протокою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія перетворює Чорне море на інструмент шантажу світової продовольчої безпеки. За його словами, атаки на цивільні судна можуть призвести до зростання цін на продовольство та найбільше вдарять по країнах Африки, Азії, Близького Сходу і Латинської Америки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава МЗС України написав у соцмережах.

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Сибіга наголосив, що Росія систематично атакує цивільне судноплавство у Чорному морі, створюючи загрозу не лише для України, а й для держав, які залежать від постачання української аграрної продукції.

"Нам потрібна глобальна солідарність і рішучі заяви країн цих регіонів, щоб звернутися до Путіна та вимагати негайного припинення атак на свободу судноплавства в Чорному морі", – зазначив міністр.

Очільник української дипломатії провів паралель між діями Росії у Чорному морі та поведінкою Ірану в Ормузькій протоці.

"Росія робить із Чорним морем і продовольчою безпекою те саме, що Іран зробив з Ормузькою протокою", – наголосив Сибіга.

Він закликав міжнародну спільноту не залишатися осторонь та вжити рішучих заходів, щоб не допустити використання продовольства як інструменту війни.

За словами Сибіги, світ має не дозволити Росії перетворити їжу на зброю, а голод – на ще один засіб тиску на інші держави.

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