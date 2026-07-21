Індія викликала російського дипломата після загибелі чотирьох своїх моряків під час удару по судну біля України, - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Індії викликало тимчасового повіреного у справах Росії Володимира Ладанова після російського удару по торговельному судну MV Golden Leo біля узбережжя України, внаслідок якого загинули 10 людей, зокрема четверо громадян Індії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Hindustan Times.

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У МЗС Індії заявили, що висловили російському дипломату серйозну стурбованість і категорично засудили атаку на цивільне судно, яка сталася 19 липня. Це перший випадок загибелі індійських моряків від початку повномасштабної російсько-української війни.

Ладанова викликали до зовнішньополітичного відомства, оскільки посол Росії на той момент перебував за межами Нью-Делі.

Індійська сторона наголосила, що подібні атаки підривають безпеку, захищеність і стабільність міжнародної морської торгівлі. Російському дипломату також передали вимогу донести до керівництва РФ, що напади на торговельні судна та загибель мирних цивільних є неприйнятними і мають бути припинені.

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