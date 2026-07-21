Индия вызвала российского дипломата после гибели четырех своих моряков в результате удара по судну у берегов Украины, - СМИ
Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах России Владимира Ладанова после российского удара по торговому судну MV Golden Leo у побережья Украины, в результате которого погибли 10 человек, в том числе четверо граждан Индии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Hindustan Times.
В МИД Индии заявили, что выразили российскому дипломату серьезную озабоченность и категорически осудили нападение на гражданское судно, произошедшее 19 июля. Это первый случай гибели индийских моряков с начала полномасштабной российско-украинской войны.
Ладанова вызвали во внешнеполитическое ведомство, поскольку посол России на тот момент находился за пределами Нью-Дели.
Индийская сторона подчеркнула, что подобные атаки подрывают безопасность, защищенность и стабильность международной морской торговли. Российскому дипломату также передали требование довести до сведения руководства РФ, что нападения на торговые суда и гибель мирных граждан неприемлемы и должны быть прекращены.
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