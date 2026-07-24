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Новости Атаки РФ на гражданские корабли
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Сибига сравнил действия РФ в Черном море с Ормузским проливом

Россия превращает Чёрное море в Ормузский пролив, атакуя гражданские суда

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия превращает Черное море в инструмент шантажа мировой продовольственной безопасности. По его словам, атаки на гражданские суда могут привести к росту цен на продовольствие и сильнее всего ударят по странам Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины написал в соцсетях.

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Сибига подчеркнул, что Россия систематически атакует гражданское судоходство в Черном море, создавая угрозу не только для Украины, но и для государств, которые зависят от поставок украинской аграрной продукции.

"Нам нужна глобальная солидарность и решительные заявления стран этих регионов, чтобы обратиться к Путину и потребовать немедленного прекращения атак на свободу судоходства в Черном море", — отметил министр.

Глава украинской дипломатии провел параллель между действиями России в Черном море и поведением Ирана в Ормузском проливе.

"Россия поступает с Черным морем и продовольственной безопасностью так же, как Иран поступил с Ормузским проливом", — подчеркнул Сибига.

Он призвал международное сообщество не оставаться в стороне и принять решительные меры, чтобы не допустить использования продовольствия в качестве инструмента войны.

По словам Сибиги, мир не должен позволить России превратить продовольствие в оружие, а голод — в еще одно средство давления на другие государства.

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