Сибига о нарушении воздушного пространства Румынии: Россия постоянно проверяет решимость Запада

Глава МИД Украины Андрей Сибига осудил вторжение российского дрона в воздушное пространство Румынии и призвал ужесточить санкции против РФ, укрепить ПВО и защиту европейского неба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомговорится в сообщении в Х.

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"Мы осуждаем вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии — суверенную территорию государства-члена ЕС и союзника НАТО", — написал Сибига.

Он подчеркнул, что это является проявлением пренебрежения Кремля к международному праву, государственному суверенитету и европейской безопасности.

"Россия постоянно испытывает решимость Запада, проверяет нашу коллективную реакцию и готовит почву для дальнейшей гибридной агрессии. Каждая слабая реакция лишь подбадривает Москву к эскалации конфликта", — добавил глава МИД.

Сибига подчеркнул, что никто не должен делать вид, будто российскую агрессию можно локализовать или ограничить только территорией Украины. Режим, который ежедневно запускает ракеты по Киеву, обстреливает мирных жителей украинских городов и атакует гражданские суда в Чёрном море, также систематически нарушает воздушное пространство стран НАТО.

Реакция международного сообщества должна соответствовать масштабам этой угрозы. Украина и Европа нуждаются в комплексном пакете мер сдерживания: усилении санкционного давления, максимальном экономическом и политическом давлении на Россию, а также совместных шагах по защите европейского неба от российского воздушного террора.

"Самый быстрый способ укрепить безопасность Европы — лишить Россию возможности терроризировать Украину. Это станет самым сильным ответом на эскалацию агрессии Кремля", — подытожил Сибига.

Что этому предшествовало?

24 июля в Румынии истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.

Утром 25 июля военно-воздушные силы Румынии вновь сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

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