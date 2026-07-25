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Новини Збиття дронів у Румунії
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У Румунії підтвердили, що збитий 24 липня дрон - це "шахед" російського виробництва

шахед

У Румунії офіційно підтвердили, що безпілотник, збитий 24 липня в районі Бузеу - це "шахед" російського виробництва.

Про це пише Euronews з посиланням на румунську прокуратуру, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрон виявився "шахедом" 

Прокуратура Румунії відкрила кримінальне провадження "за злочин експлуатації повітряного судна в забороненій зоні".

Фахівці виявили уламки дрона, а також однієї з ракет, якою румунські та італійські пілоти намагалися збити цей безпілотник. Внаслідок події ніхто не постраждав.

"Мобільні групи Міністерства національної оборони виявили місця падіння уламків після того, як у п'ятницю, 24 липня, літак F-16 ВПС Румунії перехопив безпілотник. Зокрема, рештки дрона та ракети-перехоплювача були знайдені в районі Падіна (повіт Бузеу), а кратер і залишки ракети класу "повітря-повітря" — у районі Тетару (повіт Брейла)", - заявив речник Міністерства національної оборони.

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Що передувало?

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Автор: 

Румунія (1164) Шахед (2377)
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