У Румунії підтвердили, що збитий 24 липня дрон - це "шахед" російського виробництва

У Румунії офіційно підтвердили, що безпілотник, збитий 24 липня в районі Бузеу - це "шахед" російського виробництва.

Про це пише Euronews з посиланням на румунську прокуратуру, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрон виявився "шахедом"

Прокуратура Румунії відкрила кримінальне провадження "за злочин експлуатації повітряного судна в забороненій зоні".

Фахівці виявили уламки дрона, а також однієї з ракет, якою румунські та італійські пілоти намагалися збити цей безпілотник. Внаслідок події ніхто не постраждав.

"Мобільні групи Міністерства національної оборони виявили місця падіння уламків після того, як у п'ятницю, 24 липня, літак F-16 ВПС Румунії перехопив безпілотник. Зокрема, рештки дрона та ракети-перехоплювача були знайдені в районі Падіна (повіт Бузеу), а кратер і залишки ракети класу "повітря-повітря" — у районі Тетару (повіт Брейла)", - заявив речник Міністерства національної оборони.

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Що передувало?

24 липня в Румунії винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.

Зранку 25 липня військово-повітряні сили Румунії знову збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

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