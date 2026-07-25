Кошта про інцидент з дроном: Безпека Румунії – це безпека Європи
Глава Євроради Антоніу Кошта прокоментував вторгнення дрона в Румунію. У ЄС заявили про повну солідарність та обіцяють посилити безпеку східного кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Кошти у Х.
"Ми висловлюємо повну солідарність з Румунією та її народом. Безпека Румунії – це безпека Європи. Ми й надалі будемо зміцнювати безпеку, стійкість та потенціал стримування ЄС, зокрема вздовж нашого східного кордону", – підкреслив він.
Що передувало?
- 24 липня в Румунії винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.
- Зранку 25 липня військово-повітряні сили Румунії знову збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.
Топ коментарі
+2 Tutu Tutukin
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+1 Viktor LP
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+1 sky hawkA4
показати весь коментар25.07.2026 14:13 Відповісти Посилання
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