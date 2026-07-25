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Новини Збиття дронів у Румунії
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Кошта про інцидент з дроном: Безпека Румунії – це безпека Європи

В ЄС відреагували на збиття дрона в Румунії: заява Євроради

Глава Євроради Антоніу Кошта прокоментував вторгнення дрона в Румунію. У ЄС заявили про повну солідарність та обіцяють посилити безпеку східного кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Кошти у Х.

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"Ми висловлюємо повну солідарність з Румунією та її народом. Безпека Румунії – це безпека Європи. Ми й надалі будемо зміцнювати безпеку, стійкість та потенціал стримування ЄС, зокрема вздовж нашого східного кордону", – підкреслив він.

Що передувало?

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Автор: 

Румунія (1164) Кошта Антоніу (153)
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Топ коментарі
+2
А чий не пишуть!
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25.07.2026 13:51 Відповісти
+1
невже пішло доходяти?
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25.07.2026 13:55 Відповісти
+1
Чим прикриють, своєю показухою?
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25.07.2026 14:13 Відповісти

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