Кошта про інцидент з дроном: Безпека Румунії – це безпека Європи

Глава Євроради Антоніу Кошта прокоментував вторгнення дрона в Румунію. У ЄС заявили про повну солідарність та обіцяють посилити безпеку східного кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Кошти у Х.

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"Ми висловлюємо повну солідарність з Румунією та її народом. Безпека Румунії – це безпека Європи. Ми й надалі будемо зміцнювати безпеку, стійкість та потенціал стримування ЄС, зокрема вздовж нашого східного кордону", – підкреслив він.

Що передувало?

24 липня в Румунії винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.

Зранку 25 липня військово-повітряні сили Румунії знову збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

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