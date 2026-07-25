Кошта об инциденте с дроном: Безопасность Румынии - это безопасность Европы

Глава Евросовета Антониу Кошта прокомментировал вторжение дрона в Румынию. В ЕС заявили о полной солидарности и пообещали усилить безопасность восточной границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Кошты в Х.

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"Мы выражаем полную солидарность с Румынией и ее народом. Безопасность Румынии - это безопасность Европы. Мы и впредь будем укреплять безопасность, устойчивость и потенциал сдерживания ЕС, в частности вдоль нашей восточной границы", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало?

24 июля в Румынии истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.

Утром 25 июля военно-воздушные силы Румынии вновь сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

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