Кошта об инциденте с дроном: Безопасность Румынии - это безопасность Европы
Глава Евросовета Антониу Кошта прокомментировал вторжение дрона в Румынию. В ЕС заявили о полной солидарности и пообещали усилить безопасность восточной границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Кошты в Х.
"Мы выражаем полную солидарность с Румынией и ее народом. Безопасность Румынии - это безопасность Европы. Мы и впредь будем укреплять безопасность, устойчивость и потенциал сдерживания ЕС, в частности вдоль нашей восточной границы", - подчеркнул он.
Что этому предшествовало?
- 24 июля в Румынии истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.
- Утром 25 июля военно-воздушные силы Румынии вновь сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
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