В Румынии подтвердили, что сбитый 24 июля дрон - это "шахед" российского производства

В Румынии официально подтвердили, что беспилотник, сбитый 24 июля в районе Бузэу, - это "шахед" российского производства.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на румынскую прокуратуру, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дрон оказался "шахедом"

Прокуратура Румынии возбудила уголовное дело "за преступление, связанное с эксплуатацией воздушного судна в запретной зоне".

Специалисты обнаружили обломки дрона, а также одной из ракет, которой румынские и итальянские пилоты пытались сбить этот беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.

"Мобильные группы Министерства национальной обороны обнаружили места падения обломков после того, как в пятницу, 24 июля, самолет F-16 ВВС Румынии перехватил беспилотник. В частности, остатки дрона и ракеты-перехватчика были найдены в районе Падина (уезд Бузэу), а кратер и остатки ракеты класса "воздух-воздух" - в районе Тетару (уезд Брейла)", - заявил представитель Министерства национальной обороны.

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Что предшествовало?

24 июля в Румынии истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.

Утром 25 июля военно-воздушные силы Румынии вновь сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

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