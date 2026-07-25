Венгрия осудила удар РФ по консульству Латвии и инциденты с дронами над Румынией

Венгрия решительно осудила российские удары, в результате которых, в частности, было повреждено здание почетного консульства Латвии в Славянске, а также нарушение воздушного пространства Румынии с помощью дронов.

Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан, передает Цензор.НЕТ.

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Удар по консульству

"Венгрия решительно осуждает атаки РФ, направленные против гражданского населения, а также удар по зданию почетного консульства Латвии в Славянске. Выражаем солидарность с нашей союзницей Латвией", - заявила Орбан.

Она подчеркнула, что преднамеренные удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре неприемлемы.

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Дроны над Румынией

"Кроме того, Венгрия осуждает неоднократные нарушения дронами воздушного пространства Румынии, суверенной территории государства-члена ЕС и союзника НАТО", – добавила Орбан.

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