Венгрия осудила удар РФ по консульству Латвии и инциденты с дронами над Румынией
Венгрия решительно осудила российские удары, в результате которых, в частности, было повреждено здание почетного консульства Латвии в Славянске, а также нарушение воздушного пространства Румынии с помощью дронов.
Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан, передает Цензор.НЕТ.
Удар по консульству
"Венгрия решительно осуждает атаки РФ, направленные против гражданского населения, а также удар по зданию почетного консульства Латвии в Славянске. Выражаем солидарность с нашей союзницей Латвией", - заявила Орбан.
Она подчеркнула, что преднамеренные удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре неприемлемы.
Дроны над Румынией
"Кроме того, Венгрия осуждает неоднократные нарушения дронами воздушного пространства Румынии, суверенной территории государства-члена ЕС и союзника НАТО", – добавила Орбан.
Что предшествовало?
- Напомним, в результате российского удара по Славянску в Донецкой области 24 июля было повреждено здание почетного консульства Латвии. Российские оккупанты сбросили две авиабомбы на город, в результате чего погибли 5 человек, еще 9 получили ранения.
- 24 июля в Румынии истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.
- Утром 25 июля военно-воздушные силы Румынии вновь сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
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