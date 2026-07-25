Угорщина засудила удар РФ по консульству Латвії та інциденти з дронами над Румунією
Угорщина рішуче засудила російські удари, унаслідок яких пошкоджено, зокрема, будівлю почесного консульства Латвії у Слов’янську, а також порушення дронами повітряного простору Румунії.
Про це заявила глава МЗС Угорщини Аніта Орбан, передає Цензор.НЕТ.
Удар по консульству
"Угорщина рішуче засуджує атаки РФ, спрямовані проти цивільного населення, а також удар по будівлі почесного консульства Латвії у Слов’янську. Висловлюємо солідарність із нашою союзницею Латвією", – заявила Орбан.
Вона наголосила, що навмисні удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі є неприйнятними.
Дрони над Румунією
"Також Угорщина засуджує неодноразові порушення дронами повітряного простору Румунії, суверенної території держави-члена ЄС та союзника НАТО", – додала Орбан.
Що передувало?
- Нагадаємо, унаслідок російського удару по Слов’янську в Донецькій області 24 липня пошкоджено будівлю почесного консульства Латвії. Російські окупанти скинули дві авіабомби на місто, унаслідок чого загинуло 5 людей, ще 9 - дістали поранення.
- 24 липня в Румунії винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.
- Зранку 25 липня військово-повітряні сили Румунії знову збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.
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