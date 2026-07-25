Угорщина засудила удар РФ по консульству Латвії та інциденти з дронами над Румунією

Угорщина рішуче засудила російські удари, унаслідок яких пошкоджено, зокрема, будівлю почесного консульства Латвії у Слов’янську, а також порушення дронами повітряного простору Румунії.

Про це заявила глава МЗС Угорщини Аніта Орбан, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по консульству

"Угорщина рішуче засуджує атаки РФ, спрямовані проти цивільного населення, а також удар по будівлі почесного консульства Латвії у Слов’янську. Висловлюємо солідарність із нашою союзницею Латвією", – заявила Орбан.

Вона наголосила, що навмисні удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі є неприйнятними.

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Дрони над Румунією

"Також Угорщина засуджує неодноразові порушення дронами повітряного простору Румунії, суверенної території держави-члена ЄС та союзника НАТО", – додала Орбан.

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