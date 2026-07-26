Румунський F-16 збив уже третій за останні дні БпЛА: Румунія готує РФ дипломатичний протест, - президент Дан

Сьогодні вранці, о 10:13, літак F-16 румунських ВПС збив новий безпілотник над територіальними водами Румунії в районі Суліна-Кілія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х написав президент Румунії Нікушор Дан.

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"Вітаю румунських пілотів та наземні команди з професіоналізмом, мужністю та ефективністю, з якими вони виконують свої місії. Своїми діями вони сприяють обороні національної території та безпеці громадян Румунії", - написав Дан.

Що відомо про збиті безпілотники

Так, згідно з розслідуванням, проведеним Генеральною прокуратурою, безпілотник, збитий у п'ятницю вранці, є типу "Шахед", який використовувався РФ у війні агресії проти України.

Розслідування щодо безпілотників, збитих вчора та сьогодні, тривають.

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Румунія готує дипломатичний протест

Так, президент Дан наголосив, що дипломатичний протест Румунії до Російської Федерації буде ґрунтуватися на цих розслідуваннях.

"Неприпустимо та нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який також є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з усією серйозністю разом з нашими союзниками", - додав він.

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