Румынский F-16 сбил уже третий за последние дни БПЛА: Румыния готовит РФ дипломатический протест, - президент Дан

Сегодня утром, в 10:13, самолет F-16 румынских ВВС сбил новый беспилотник над территориальными водами Румынии в районе Сулина-Килия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X написал президент Румынии Никушор Дан.

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"Поздравляю румынских пилотов и наземные команды с профессионализмом, мужеством и эффективностью, с которыми они выполняют свои миссии. Своими действиями они способствуют обороне национальной территории и безопасности граждан Румынии", — написал Дан.

Что известно о сбитых беспилотниках

Так, согласно расследованию, проведенному Генеральной прокуратурой, беспилотник, сбитый в пятницу утром, относится к типу "Шахед", который использовался РФ в агрессивной войне против Украины.

Расследование в отношении беспилотников, сбитых вчера и сегодня, продолжается.

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Румыния готовит дипломатический протест

Так, президент Дан подчеркнул, что дипломатический протест Румынии в адрес Российской Федерации будет основываться на результатах этих расследований.

"Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое также является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками", — добавил он.

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