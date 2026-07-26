Румынский F-16 сбил уже третий за последние дни БПЛА: Румыния готовит РФ дипломатический протест, - президент Дан
Сегодня утром, в 10:13, самолет F-16 румынских ВВС сбил новый беспилотник над территориальными водами Румынии в районе Сулина-Килия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X написал президент Румынии Никушор Дан.
"Поздравляю румынских пилотов и наземные команды с профессионализмом, мужеством и эффективностью, с которыми они выполняют свои миссии. Своими действиями они способствуют обороне национальной территории и безопасности граждан Румынии", — написал Дан.
Что известно о сбитых беспилотниках
Так, согласно расследованию, проведенному Генеральной прокуратурой, беспилотник, сбитый в пятницу утром, относится к типу "Шахед", который использовался РФ в агрессивной войне против Украины.
Расследование в отношении беспилотников, сбитых вчера и сегодня, продолжается.
Румыния готовит дипломатический протест
Так, президент Дан подчеркнул, что дипломатический протест Румынии в адрес Российской Федерации будет основываться на результатах этих расследований.
"Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое также является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками", — добавил он.
Что предшествовало?
- 24 июля в Румынии истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.
- Утром 25 июля военно-воздушные силы Румынии вновь сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
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