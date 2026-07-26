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Новости Сбивание дронов в Румынии
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Румынский F-16 сбил уже третий за последние дни БПЛА: Румыния готовит РФ дипломатический протест, - президент Дан

В Румынии сбили уже третий дрон

Сегодня утром, в 10:13, самолет F-16 румынских ВВС сбил новый беспилотник над территориальными водами Румынии в районе Сулина-Килия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X написал президент Румынии Никушор Дан.

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"Поздравляю румынских пилотов и наземные команды с профессионализмом, мужеством и эффективностью, с которыми они выполняют свои миссии. Своими действиями они способствуют обороне национальной территории и безопасности граждан Румынии", — написал Дан.

Что известно о сбитых беспилотниках

Так, согласно расследованию, проведенному Генеральной прокуратурой, беспилотник, сбитый в пятницу утром, относится к типу "Шахед", который использовался РФ в агрессивной войне против Украины.

Расследование в отношении беспилотников, сбитых вчера и сегодня, продолжается.

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Румыния готовит дипломатический протест

Так, президент Дан подчеркнул, что дипломатический протест Румынии в адрес Российской Федерации будет основываться на результатах этих расследований.

"Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое также является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками", — добавил он.

Читайте: Кошта об инциденте с дроном: Безопасность Румынии — это безопасность Европы

Что предшествовало?

Автор: 

Румыния (1356) дроны (7751)
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Топ комментарии
+5
Я давно говорив, що країни бувшого варшавського договору прийняли в натУ та в ЄС тільки для того, щоб була буферна зона від бувшого совка і в основному від кацапні. Якщо щось, на дай Боже трапиться, то війна буде на тих територіях, а не в Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах та ін. Кацапня скоро обнагліє і буде іПашити ще більше поки натА буде соплі жувати.
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26.07.2026 12:37 Ответить
+4
схоже румунам це сподобалось ,збивайте не зупиняйтесь .
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26.07.2026 12:43 Ответить
+3
Та хоч 20-й протест. Кацапні пойуху. Бо натА бздить.
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26.07.2026 12:33 Ответить

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