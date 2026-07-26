Російські дрони 33 рази порушили повітряний простір Румунії
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські дрони 33 рази порушували повітряний простір Румунії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Румунії.
Скільки разів дрони порушували кордон
За даними Міноборони, поблизу українсько-румунського кордону зафіксовано понад 100 обстрілів від початку війни.
У цей же період було зареєстровано 33 випадки вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни. Останній інцидент стався 26 липня 2026 року.
Влада також повідомила, що приблизно 50 разів на території Румунії знаходили фрагменти дронів або цілі безпілотники.
Нові інциденти та реакція Румунії
За інформацією відомства, лише у 2026 році біля кордону зафіксовано понад 40 обстрілів.
У цей період сталося 18 несанкціонованих вторгнень дронів у повітряний простір країни. У трьох випадках їх збили літаки F-16 румунських ВПС протягом одного тижня.
Також у 2026 році румунські військові 16 разів знаходили уламки або цілі безпілотники на території країни.
Звіт оприлюднили після місії 26 липня, коли літак F-16 збив дрон, що незаконно перетнув повітряний простір Румунії.
Після цього Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла через третій за три дні випадок порушення повітряного простору.
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