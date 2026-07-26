Російські дрони 33 рази порушили повітряний простір Румунії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські дрони 33 рази порушували повітряний простір Румунії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Румунії.

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Скільки разів дрони порушували кордон

За даними Міноборони, поблизу українсько-румунського кордону зафіксовано понад 100 обстрілів від початку війни.

У цей же період було зареєстровано 33 випадки вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни. Останній інцидент стався 26 липня 2026 року.

Влада також повідомила, що приблизно 50 разів на території Румунії знаходили фрагменти дронів або цілі безпілотники.

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Нові інциденти та реакція Румунії

За інформацією відомства, лише у 2026 році біля кордону зафіксовано понад 40 обстрілів.

У цей період сталося 18 несанкціонованих вторгнень дронів у повітряний простір країни. У трьох випадках їх збили літаки F-16 румунських ВПС протягом одного тижня.

Також у 2026 році румунські військові 16 разів знаходили уламки або цілі безпілотники на території країни.

Звіт оприлюднили після місії 26 липня, коли літак F-16 збив дрон, що незаконно перетнув повітряний простір Румунії.

Після цього Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла через третій за три дні випадок порушення повітряного простору.

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