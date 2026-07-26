Збиття третього дрона в Румунії: у Міноборони розповіли деталі

У Міноборони Румунії розповіли деталі збиття дрона, який порушив повітряний простір країни 26 липня.

Про це розповів виконувач обов’язків міністра оборони Раду Міруце, передає Цензор.НЕТ.

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Нейтралізовано через 5 хвилин

Як зазначається, безпілотник був виявлений радарами Міністерства національної оборони за межами повітряного простору Румунії. Він увійшов до країни над територіальними водами Румунії о 10:08, а через п'ять хвилин його було безпечно нейтралізовано над Чорним морем у територіальних водах Румунії.

"Кожен такий інцидент підтверджує, що загарбницька війна Росії проти України продовжує створювати ризики за межами кордонів України. Румунія продовжуватиме рішуче захищати свій суверенітет і повітряний простір, але ці виклики мають припинитися!", – наголосив Міруце.

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Що передувало

Нагадаємо, сьогодні президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що літак F-16 румунських ВПС збив новий безпілотник над територіальними водами Румунії в районі Суліна-Кілія. Це вже третій безпілотник за останні кілька днів.

Так, 24 липня в Румунії винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.

Зранку 25 липня військово-повітряні сили Румунії знову збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

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