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Новини Збиття дронів у Румунії
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Збиття третього дрона в Румунії: у Міноборони розповіли деталі

Збиття третього дрона в Румунії

У Міноборони Румунії розповіли деталі збиття дрона, який порушив повітряний простір країни 26 липня.

Про це розповів виконувач обов’язків міністра оборони Раду Міруце, передає Цензор.НЕТ.

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Нейтралізовано через 5 хвилин

Як зазначається, безпілотник був виявлений радарами Міністерства національної оборони за межами повітряного простору Румунії. Він увійшов до країни над територіальними водами Румунії о 10:08, а через п'ять хвилин його було безпечно нейтралізовано над Чорним морем у територіальних водах Румунії.

"Кожен такий інцидент підтверджує, що загарбницька війна Росії проти України продовжує створювати ризики за межами кордонів України. Румунія продовжуватиме рішуче захищати свій суверенітет і повітряний простір, але ці виклики мають припинитися!", – наголосив Міруце.

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Що передувало

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5707) Румунія (1167)
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Топ коментарі
+8
Третій раз, це вже не випадковість.
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26.07.2026 17:21 Відповісти
+5
Це добра справа.
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26.07.2026 17:20 Відповісти
+3
румуни, як з'ясувалось, спритніші і сміливіші за поляків.
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26.07.2026 18:04 Відповісти

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