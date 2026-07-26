Ликвидация третьего дрона в Румынии: в Минобороны рассказали подробности

В Минобороны Румынии рассказали подробности сбивания дрона, нарушившего воздушное пространство страны 26 июля.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируце, передает Цензор.НЕТ.

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Нейтрализован через 5 минут

Как отмечается, беспилотник был обнаружен радарами Министерства национальной обороны за пределами воздушного пространства Румынии. Он вошел в страну над территориальными водами Румынии в 10:08, а через пять минут был безопасно нейтрализован над Черным морем в территориальных водах Румынии.

"Каждый такой инцидент подтверждает, что агрессивная война России против Украины продолжает создавать риски за пределами границ Украины. Румыния будет и впредь решительно защищать свой суверенитет и воздушное пространство, но эти вызовы должны прекратиться!", — подчеркнул Мируце.

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Что предшествовало

Напомним, сегодня президент Румынии Никушор Дан сообщил, что самолет F-16 румынских ВВС сбил новый беспилотник над территориальными водами Румынии в районе Сулина-Килия. Это уже третий беспилотник за последние несколько дней.

В частности, 24 июля в Румынии истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.

Утром 25 июля военно-воздушные силы Румынии вновь сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

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