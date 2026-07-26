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Новости Сбивание дронов в Румынии
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Ликвидация третьего дрона в Румынии: в Минобороны рассказали подробности

Сбивание третьего дрона в Румынии

В Минобороны Румынии рассказали подробности сбивания дрона, нарушившего воздушное пространство страны 26 июля.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируце, передает Цензор.НЕТ.

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Нейтрализован через 5 минут

Как отмечается, беспилотник был обнаружен радарами Министерства национальной обороны за пределами воздушного пространства Румынии. Он вошел в страну над территориальными водами Румынии в 10:08, а через пять минут был безопасно нейтрализован над Черным морем в территориальных водах Румынии.

"Каждый такой инцидент подтверждает, что агрессивная война России против Украины продолжает создавать риски за пределами границ Украины. Румыния будет и впредь решительно защищать свой суверенитет и воздушное пространство, но эти вызовы должны прекратиться!", — подчеркнул Мируце.

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Что предшествовало

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Автор: 

беспилотник (5525) Румыния (1356)
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Топ комментарии
+5
Третій раз, це вже не випадковість.
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26.07.2026 17:21 Ответить
+4
Це добра справа.
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26.07.2026 17:20 Ответить
+2
Результат ідеальний. Знешкодили небезпечну ціль.
Ефективність результату залежатиме від того, якою бортовою зброєю було уражено
ворожий БпЛА і чи був він реактивний (дорожчий за поршневий), а також імовірності нанесення ворожим безпілотником шкоди громадянам чи інфраструктурі Румунії.
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26.07.2026 17:22 Ответить

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