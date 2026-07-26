Росіянин пожартував про "погану погоду" після атаки БпЛА на склад Wildberries: "Поставку везти, наверное, нет смысла. Погода плохая, блин". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому житель Краснодарського краю РФ жартома коментує наслідки атаки українських безпілотників на логістичний склад Wildberries.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин розповідає, що їхав на склад, аби завезти посилку, однак не встиг через, як він висловився, "плохую погоду".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Судя по пасмурной погоде, мою небольшую поставку везти, наверное, нет смысла. Погода плохая, блин", - іронізує росіянин, коментуючи дим над палаючим складом після атаки.

Дивіться також: Росіянин зафільмував нічну атаку БпЛА на склад Wildberries у Краснодарі: "Летит, слышите? Это летят ракеты". ВIДЕО

Дивіться також: Пожежі на російських складах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську після атаки ЗСУ. СУПУТНИКОВІ ФОТО