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Росіянин пожартував про "погану погоду" після атаки БпЛА на склад Wildberries: "Поставку везти, наверное, нет смысла. Погода плохая, блин". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому житель Краснодарського краю РФ жартома коментує наслідки атаки українських безпілотників на логістичний склад Wildberries.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин розповідає, що їхав на склад, аби завезти посилку, однак не встиг через, як він висловився, "плохую погоду".

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"Судя по пасмурной погоде, мою небольшую поставку везти, наверное, нет смысла. Погода плохая, блин", - іронізує росіянин, коментуючи дим над палаючим складом після атаки.

Дивіться також: Росіянин зафільмував нічну атаку БпЛА на склад Wildberries у Краснодарі: "Летит, слышите? Это летят ракеты". ВIДЕО

Дивіться також: Пожежі на російських складах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську після атаки ЗСУ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

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атака (1825) ЗСУ (8882) логістика (176) дрони (8448) Краснодарський край РФ (106)
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Топ коментарі
+5
шутнікі, бя.
На більше це народонасєлєніє не здатне.
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26.07.2026 15:56 Відповісти
+3
Вітер з ******* - кінчай це гниле діло
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26.07.2026 15:55 Відповісти
+3
а хто це?
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26.07.2026 16:02 Відповісти

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