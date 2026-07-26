Россиянин пошутил о "плохой погоде" после атаки БпЛА на склад Wildberries: "Поставку везти, наверное, нет смысла. Погода плохая, блин". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой житель Краснодарского края РФ в шутку комментирует последствия атаки украинских беспилотников на логистический склад Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин рассказывает, что ехал на склад, чтобы завезти посылку, однако не успел из-за, как он выразился, "плохой погоды".

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"Судя по пасмурной погоде, мою небольшую поставку везти, наверное, нет смысла. Погода плохая, блин", — иронизирует россиянин, комментируя дым над горящим складом после атаки.

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