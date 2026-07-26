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Россиянин пошутил о "плохой погоде" после атаки БпЛА на склад Wildberries: "Поставку везти, наверное, нет смысла. Погода плохая, блин". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой житель Краснодарского края РФ в шутку комментирует последствия атаки украинских беспилотников на логистический склад Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин рассказывает, что ехал на склад, чтобы завезти посылку, однако не успел из-за, как он выразился, "плохой погоды".

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"Судя по пасмурной погоде, мою небольшую поставку везти, наверное, нет смысла. Погода плохая, блин", — иронизирует россиянин, комментируя дым над горящим складом после атаки.

Смотрите также: Россиянин снял на видео ночную атаку БПЛА на склад Wildberries в Краснодаре: "Летит, слышите? Это летят ракеты". ВИДЕО

Смотрите также: Пожары на российских складах Wildberries в Краснодаре и Невинномыске после атаки ВСУ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Автор: 

атака (1831) ВСУ (8170) логистика (159) дроны (7751) Краснодарский край РФ (105)
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Топ комментарии
+5
шутнікі, бя.
На більше це народонасєлєніє не здатне.
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26.07.2026 15:56 Ответить
+3
Вітер з ******* - кінчай це гниле діло
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26.07.2026 15:55 Ответить
+3
а хто це?
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26.07.2026 16:02 Ответить

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