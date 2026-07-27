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Новини Збиття дронів у Румунії
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Румунія витратила близько 1,5 млн євро на перехоплення трьох російських дронів

Збиття трьох російські дронів обійшлися Румунії у 1,5 млн євро

Румунія витратила близько 1,5 мільйона євро на знищення трьох російських безпілотників, які протягом трьох днів порушували повітряний простір країни. Найдорожчою частиною операцій стали ракети, випущені винищувачами F-16.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, для перехоплення трьох дронів румунські військові використали три ракети AIM-9X. Вартість однієї такої ракети становить близько 400 тисяч доларів, тому лише боєприпаси коштували приблизно 1,2 мільйона доларів.

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До цієї суми додаються витрати на льотні години винищувачів F-16, технічне обслуговування літаків та проведення самих операцій. Загалом витрати оцінюють приблизно у 1,5 мільйона євро.

У Міністерстві оборони Румунії вже шукають дешевші способи боротьби з безпілотниками. За інформацією Digi24, одним із варіантів може стати використання бойових вертольотів, які здатні знищувати дрони за допомогою бортових кулеметів, що значно здешевить такі операції.

Водночас країна продовжує посилювати систему протиповітряної оборони. Очікується, що у 2027 році Румунія отримає дві сучасні системи боротьби з безпілотниками: одну виробництва ізраїльської компанії, а іншу – створену в межах спільного українсько-румунського проєкту.

Читайте: Російські дрони 33 рази порушили повітряний простір Румунії

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Румунія (1171) дрони (8457) перехоплення (398)
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Топ коментарі
+6
А якщо їх не три буде, а тридцять? Триста? За раз.
А якщо три тисячі - за тиждень?
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27.07.2026 16:58 Відповісти
+2
Якби кацапи поокремішньо напали з повітря на польщу, словаччину, угорщину і Румунію, кожена з цих країн збанкрутувала б за тиждень повітряних боїв із залученням ППО/ПРО. Сміх та й годі.
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27.07.2026 17:00 Відповісти
+1
Та їм і досі не віриться. Все ніяк не можуть повернутись у реальність.
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27.07.2026 17:01 Відповісти

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