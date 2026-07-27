Румунія витратила близько 1,5 млн євро на перехоплення трьох російських дронів

Румунія витратила близько 1,5 мільйона євро на знищення трьох російських безпілотників, які протягом трьох днів порушували повітряний простір країни. Найдорожчою частиною операцій стали ракети, випущені винищувачами F-16.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, для перехоплення трьох дронів румунські військові використали три ракети AIM-9X. Вартість однієї такої ракети становить близько 400 тисяч доларів, тому лише боєприпаси коштували приблизно 1,2 мільйона доларів.

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До цієї суми додаються витрати на льотні години винищувачів F-16, технічне обслуговування літаків та проведення самих операцій. Загалом витрати оцінюють приблизно у 1,5 мільйона євро.

У Міністерстві оборони Румунії вже шукають дешевші способи боротьби з безпілотниками. За інформацією Digi24, одним із варіантів може стати використання бойових вертольотів, які здатні знищувати дрони за допомогою бортових кулеметів, що значно здешевить такі операції.

Водночас країна продовжує посилювати систему протиповітряної оборони. Очікується, що у 2027 році Румунія отримає дві сучасні системи боротьби з безпілотниками: одну виробництва ізраїльської компанії, а іншу – створену в межах спільного українсько-румунського проєкту.

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