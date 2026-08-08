Удар РФ по Пухівці на Броварщині: загинули 3-річний хлопчик, його бабуся і дідусь, батьки поранені, брат - з опіками в реанімації. ФОТОрепортаж

У ніч на 8 серпня російські війська атакували безпілотниками Броварський район Київщини. Близько 00:40 у селі Пухівка п’ять ворожих БпЛА влучили у приватне домоволодіння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Як зазначається, двоповерховий житловий будинок повністю знищено, виникла пожежа. Також зруйновано господарські споруди та два автомобілі.

Жертви

Загинули 3-річний хлопчик та його бабуся і дідусь. Батьки дитини дістали уламкові поранення та опіки.

15-річного старшого брата з опіками госпіталізовано до реанімаційного відділення. Також постраждав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.











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Розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснює СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

На місці працюють прокурори та слідчі. Проводяться першочергові слідчі дії, фіксуються наслідки російської атаки.

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Що передувало?

Як повідомлялося, російські війська в ніч на 8 серпня атакували Київську область. У Броварському районі внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені.

Окрім того, російська атака на Київ спричинила пожежі у двох районах столиці. Горіли гаражі та підприємство, відомо про чотирьох постраждалих.

За даними ПС, ворог атакував шістьма балістичними ракетами та 151 дроном, збито 135 БпЛА.

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