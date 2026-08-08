Удар РФ по Пухівці на Броварщині: загинули 3-річний хлопчик, його бабуся і дідусь, батьки поранені, брат - з опіками в реанімації. ФОТОрепортаж
У ніч на 8 серпня російські війська атакували безпілотниками Броварський район Київщини. Близько 00:40 у селі Пухівка п’ять ворожих БпЛА влучили у приватне домоволодіння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, двоповерховий житловий будинок повністю знищено, виникла пожежа. Також зруйновано господарські споруди та два автомобілі.
Жертви
Загинули 3-річний хлопчик та його бабуся і дідусь. Батьки дитини дістали уламкові поранення та опіки.
15-річного старшого брата з опіками госпіталізовано до реанімаційного відділення. Також постраждав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.
Розпочато досудове розслідування
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування здійснює СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
На місці працюють прокурори та слідчі. Проводяться першочергові слідчі дії, фіксуються наслідки російської атаки.
Що передувало?
Як повідомлялося, російські війська в ніч на 8 серпня атакували Київську область. У Броварському районі внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені.
Окрім того, російська атака на Київ спричинила пожежі у двох районах столиці. Горіли гаражі та підприємство, відомо про чотирьох постраждалих.
За даними ПС, ворог атакував шістьма балістичними ракетами та 151 дроном, збито 135 БпЛА.
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