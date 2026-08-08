Ночной баллистический удар РФ по Киеву: во время ликвидации последствий обнаружили погибшего

В результате баллистического удара РФ по Киеву погиб человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

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Жертва вражеской атаки

"К сожалению, во время ликвидации последствий вражеской атаки было обнаружено тело человека", — говорится в сообщении.

Более подробной информации на данный момент нет.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка. Родители ранены, брат — с ожогами в реанимации.

Кроме того, российская атака на Киев вызвала пожары в двух районах столицы. Горели гаражи и предприятие, известно о четырех пострадавших.

По данным ВС, враг нанес удар шестью баллистическими ракетами и 151 дроном, сбиты 135 БПЛА.

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