Ночной баллистический удар РФ по Киеву: во время ликвидации последствий обнаружили погибшего
В результате баллистического удара РФ по Киеву погиб человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
Жертва вражеской атаки
"К сожалению, во время ликвидации последствий вражеской атаки было обнаружено тело человека", — говорится в сообщении.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка. Родители ранены, брат — с ожогами в реанимации.
- Кроме того, российская атака на Киев вызвала пожары в двух районах столицы. Горели гаражи и предприятие, известно о четырех пострадавших.
- По данным ВС, враг нанес удар шестью баллистическими ракетами и 151 дроном, сбиты 135 БПЛА.
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