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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Ночной баллистический удар РФ по Киеву: во время ликвидации последствий обнаружили погибшего

Россия атаковала Киев: горели гаражи и предприятие, есть пострадавшие

В результате баллистического удара РФ по Киеву погиб человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

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Жертва вражеской атаки

"К сожалению, во время ликвидации последствий вражеской атаки было обнаружено тело человека", — говорится в сообщении.

Более подробной информации на данный момент нет.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка. Родители ранены, брат — с ожогами в реанимации.
  • Кроме того, российская атака на Киев вызвала пожары в двух районах столицы. Горели гаражи и предприятие, известно о четырех пострадавших.
  • По данным ВС, враг нанес удар шестью баллистическими ракетами и 151 дроном, сбиты 135 БПЛА.

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Автор: 

Киев (27218) обстрел (34767) жертва (369)
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Топ комментарии
+15
З середени 2023 року Найвеличніший зі своїм ЗЕшмурдяком та за підтримки гнилуватих євроЛідорів перевів Народну Війну ( на початку війни черги стояли до військоматів , сам свідок ) в формат багаторічної БІЗНЕС-війни ... а для цього Царським Воєводам ( які теж купаються в західних грошах ) треба на фронті постійно мати "свіжий" людський ресурс, який в процесі війни сточується!
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08.08.2026 10:32 Ответить
+14
Ніхто їх не знищить , а будуть співчуття від Найвеличнішого ... з Сербії, куди він чкурнув вчора до Вучича!
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08.08.2026 10:13 Ответить
+7
Оманський з *******, це вирок для України!
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08.08.2026 10:38 Ответить

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