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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Нічний балістичний удар РФ по Києву: під час ліквідації наслідків виявили загиблого

РФ атакувала Київ: горіли гаражі та підприємство, є постраждалі

Внаслідок нічого балістичного удару РФ по Києву загинула людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

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Жертва ворожої атаки

"На жаль, під час ліквідації наслідків ворожої атаки було виявлено тіло людини", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, російські війська в ніч на 8 серпня атакували Київську область. У Броварському районі внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 3-річний хлопчик, його бабуся і дідусь. Батьки поранені, брат - з опіками в реанімації.
  • Окрім того, російська атака на Київ спричинила пожежі у двох районах столиці. Горіли гаражі та підприємство, відомо про чотирьох постраждалих.
  • За даними ПС, ворог атакував шістьма балістичними ракетами та 151 дроном, збито 135 БпЛА.

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Автор: 

Київ (16795) обстріл (36065) жертва (319)
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Топ коментарі
+15
З середени 2023 року Найвеличніший зі своїм ЗЕшмурдяком та за підтримки гнилуватих євроЛідорів перевів Народну Війну ( на початку війни черги стояли до військоматів , сам свідок ) в формат багаторічної БІЗНЕС-війни ... а для цього Царським Воєводам ( які теж купаються в західних грошах ) треба на фронті постійно мати "свіжий" людський ресурс, який в процесі війни сточується!
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08.08.2026 10:32 Відповісти
+14
Ніхто їх не знищить , а будуть співчуття від Найвеличнішого ... з Сербії, куди він чкурнув вчора до Вучича!
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08.08.2026 10:13 Відповісти
+7
Оманський з *******, це вирок для України!
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08.08.2026 10:38 Відповісти

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