Нічний балістичний удар РФ по Києву: під час ліквідації наслідків виявили загиблого
Внаслідок нічого балістичного удару РФ по Києву загинула людина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Жертва ворожої атаки
"На жаль, під час ліквідації наслідків ворожої атаки було виявлено тіло людини", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Як повідомлялося, російські війська в ніч на 8 серпня атакували Київську область. У Броварському районі внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 3-річний хлопчик, його бабуся і дідусь. Батьки поранені, брат - з опіками в реанімації.
- Окрім того, російська атака на Київ спричинила пожежі у двох районах столиці. Горіли гаражі та підприємство, відомо про чотирьох постраждалих.
- За даними ПС, ворог атакував шістьма балістичними ракетами та 151 дроном, збито 135 БпЛА.
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+15 Александр Мовчан #575353
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