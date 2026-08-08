Нічний балістичний удар РФ по Києву: під час ліквідації наслідків виявили загиблого

Внаслідок нічого балістичного удару РФ по Києву загинула людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

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Жертва ворожої атаки

"На жаль, під час ліквідації наслідків ворожої атаки було виявлено тіло людини", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Як повідомлялося, російські війська в ніч на 8 серпня атакували Київську область. У Броварському районі внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 3-річний хлопчик, його бабуся і дідусь. Батьки поранені, брат - з опіками в реанімації.

Окрім того, російська атака на Київ спричинила пожежі у двох районах столиці. Горіли гаражі та підприємство, відомо про чотирьох постраждалих.

За даними ПС, ворог атакував шістьма балістичними ракетами та 151 дроном, збито 135 БпЛА.

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