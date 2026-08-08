Потрібно більше тиску та ППО, - Зеленський прокоментував смертельні удари РФ по Пухівці й Києву. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі ударами дронів Росія вбила трьох людей у Пухівці на Київщині: дідуся, бабусю та їхнього онука.
Про це нагадав у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Що про жертв відомо?
За словами Зеленського, всього лиш три роки було хлопчику. Ще четверо госпіталізованих: батьки дитини та його 15-річний брат і сусід, який прийшов на допомогу родині та був поранений під час повторного удару. У постраждалих - термічні опіки, уламкові поранення.
"Це був звичайний житловий будинок. Не могли цього не знати росіяни. Був також удар шести балістичних ракет по цивільній інфраструктурі в Києві. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину. Також під обстрілом перебували Донеччина, Харківщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Полтавщина", - зазначає глава держави.
Тиск на РФ
Він також вчергове закликав партнерів посилити тиск на Росію.
"Європа, Америка, Україна давно хочуть зупинити цю російську війну. Не хоче лише Путін і з усіх сил чіпляється за свою балістику та дрони, щоб продовжити воювати. Потрібно більше тиску. Нові санкції, які не дозволять цю балістику виробляти. І обов’язково потрібно більше захисту для наших людей. Антибалістика, ракети-перехоплювачі до Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK та наших F-16 - все це працює й допомагає захищати життя, коли воно тут, в Україні, а не десь на складах, за тисячі кілометрів від російських ударів проти життя. Я дякую всім, хто показує лідерство й попри все передає нові пакети засобів ППО", - резюмує Зеленський.
Що передувало?
- Як повідомлялося, російські війська в ніч на 8 серпня атакували Київську область. У Броварському районі внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 3-річний хлопчик, його бабуся і дідусь, батьки поранені, брат - з опіками в реанімації.
- Окрім того, російська атака на Київ спричинила пожежі у двох районах столиці. Горіли гаражі та підприємство, відомо про чотирьох постраждалих.
- За даними ПС, ворог атакував шістьма балістичними ракетами та 151 дроном, збито 135 БпЛА.
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